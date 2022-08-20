Şarkıcı ve TikTok fenomeni Elanur göğüs dekolteli beyaz korsesiyle pozlarını paylaştı!

Son yıllarda şarkıylarıyla ünlenen TikTok fenomeni Elanur Instagram pozlarıyla da oldukça ilgi görüyor. Instagram'da 1 milyon takipçisiyle paylaştığı son pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ŞARKICI ELANUR MEST ETTİ

Bela, Sakin, Tetik gibi sevilen şarkılara imza atan Elanur, Instagram hesabında paylaştığı beyaz korse benzeri kıyafetiyle göğüs dekolteli pozlar verdi.

Paylaştığı pozlar yüksek sayıda yorum ve beğeni aldı.

Şarkıcı Elanur verdiği pozlarla takipçilerini mest etti.

Elanur'un Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunuyor.

2000 doğumlu genç şarkıcı Elanur Pat 22 yaşında.

İşte Elanur'un diğer dikkat çeken pozları;





