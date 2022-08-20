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Şarkıcı ve TikTok fenomeni Elanur göğüs dekolteli beyaz korsesiyle pozlarını paylaştı!

20.08.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve TikTok fenomeni Elanur hem şarkılarıyla hem de Instagram'da paylaştığı pozlarıyla gündeme geliyor. Elanur son olarak paylaştığı beyaz korseli pozlarıyla takipçilerinden yüksek beğeni aldı.

Şarkıcı ve TikTok fenomeni Elanur göğüs dekolteli beyaz korsesiyle pozlarını paylaştı!

Son yıllarda şarkıylarıyla ünlenen TikTok fenomeni Elanur Instagram pozlarıyla da oldukça ilgi görüyor. Instagram'da 1 milyon takipçisiyle paylaştığı son pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ŞARKICI ELANUR MEST ETTİ

Bela, Sakin, Tetik gibi sevilen şarkılara imza atan Elanur, Instagram hesabında paylaştığı beyaz korse benzeri kıyafetiyle göğüs dekolteli pozlar verdi.

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Paylaştığı pozlar yüksek sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Şarkıcı Elanur verdiği pozlarla takipçilerini mest etti.

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Elanur'un Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunuyor.

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2000 doğumlu genç şarkıcı Elanur Pat 22 yaşında.

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İşte Elanur'un diğer dikkat çeken pozları;

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