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Şarkıcı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal kimdir? Nazmi Sunal neden vefat etti, hastalığı neydi?

13.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müzik sanatçısı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal yaşamını yitirdi. Bunun ardından Zeliha Sunal ile Nazmi Sunal hakkında araştırmalar hız kazandı. Zeliha Sunal ilk olarak TRT İzmir radyosu "Çocuk saati" programıyla mikrofon başına geçti. Peki Şarkıcı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal kimdir? Nazmi Sunal neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte merak edilenler...

Şarkıcı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal kimdir? Nazmi Sunal neden vefat etti, hastalığı neydi?

Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Zeliha Sunal şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğuyla da biliniyordu. Peki Şarkıcı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal kimdir? İşte merak edilenler...

Şarkıcı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal kimdir? Nazmi Sunal neden vefat etti, hastalığı neydi?

ZELİHA SUNAL KİMDİR?

29 Haziran 1962 Bursa doğumlu Zeliha Sunal 60 yaşındadır. Dönemin halk eğitim merkezlerinde aldığı gitar dersleri ile gitar çalmaya başladı. Öğretmen Okulunda okurken kurduğu orkestra ile liselerarası birçok müzik yarışmasına katılım sağladı. Bir dönema matör gruplarda gitar çalıp şarkı söyledi. Profesyonel müzik çalışmasının ilk basamağı olan İzmir'de 5 yıl kendi orkestrası ile çalıştı. 1988'de Grup Angora orkestrasıyla çalışmak için Ankara'ya gitti.

1988 -1992 yılları arasında devlet organizasyonlarında görev yaptı. Tele Tatil, Pazardan Pazara, Hafta sonu gibi birçok programlarda bulundu.

NAZMİ SUNAL KİMDİR?

Nazmi Sunal 12 Kasım'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm haberini eşi sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu: "Eşimi, en iyi arkadaşımı, davulcumu, Nazmimi kaybettim. Cenazesi yarın (13/11/2022) Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazını ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.''

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