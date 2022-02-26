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Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

26.02.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler'in 26 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölüm konuklarından biri olan Latif Doğan programda 'Küstüm' gibi sevilen şarkılarını söyleyecek. Peki Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan'in hayatı ve biyografisi.

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan Kanal D'de yayınlanacak olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bir döenm Küstüm Şov adından program yapan Latif Doğan Şarkılar Bizi Söyler'in 26 Şubat Cumartesi günkü bölümünde şarkılarını seslendirecek. Bu kapsamda Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan'in hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU LATİF DOĞAN KİMDİR?

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Latif Doğan şarkıcı, ve şarkı yazarıdır.

LATİF DOĞAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Latif Doğan 29 Nisan 1967'de Adıyaman'da dünyaya geldi.

Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

LATİF DOĞAN ŞARKILARI NELERDİR?

Sözüm Söz
Yar Gelecek
Küstüm
Kurtulam Gitsin
Bi Tane
Kına Gecesi

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Kanal D Hakan Altun Latif Doğan Sibel Can
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