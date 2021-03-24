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Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

24.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 25 Mart'ta yayınlanacak olan 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta birbirinden önemli isimleri konuk ederek seyircilerine müzik şöleni sunan program, bu hafta da oldukça eğlenceli anlara sahne olacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları...

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

Ekranlara verdikleri uzun bir aranın sonunda Şarkılar Bizi Söyler programı ile hayranlarının karşısına çıkan Sibel Can ve Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin de eşlik etmesi ile her Perşembe günü farklı bir formatla Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşuyor. 25 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde ise Zeki Müren şarkıları söylenecek... Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm konukları kimler? İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUKLARI KİMLER?

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında seyirciler ile buluşan ve perşembe akşamlarının neşesi haline gelen Şarkılar Bizi Söyler'in 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

Zeki Müren şarkılarının söyleneceği bu haftaki bölümde Sibel Can ve Hakan Altun'a Cem Yılmaz ile Zafer Algöz eşlik ediyor.

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

25 Mart 2021 perşembe günü izleyicileri ile buluşacak olan Şarkılar Bizi Söyler, haftanın konusu ve seyircileri ile izleyenlerini mest edecek. Konuklardan biri olan Cem Yılmaz, yaptığı espriler ile herkesi gülmekten kırıp geçirecek, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'de oldukça eğlenceli anlar yaşanacak.

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Cem Yılmaz Hakan Altun Sibel Can
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