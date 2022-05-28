Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Metin Özülkü günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler programının konsepti '90'lardan Günümüze' olarak belirlendi. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Yeşim Salkım, Yonca Evcimik ve Ferda Anıl Yarkın. Peki Yonca Evcimik kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Şarkılar Bizi Söyler konuğu Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü nereli ve kaç yaşında? Eşi Eda Özülkü kimdir? Ünlü şarkıcıının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Metin Özülkü 15 Temmuz 1962 tarihinde Mersin’de doğdu. Tam adı Celalettin Metin Özülkü'dür.

Metin Özülkü burcu ise Yengeç’tir. 4 buçuk yaşındayken babasının tayini nedeniyle İstanbul’a taşınan Metin Özülkü müziğe çocukken başladı. 9 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarında keman eğitimi alan Metin Özülkü profesyonel müzik hayatına çocuk yaşta başladı. 9 yaşında Metin Özülkü “Ana Kucağı” isimli ilk 45’lik plak çalışmasını piyasaya sürdü. Sonraki yıllarda müzisyen kimliğine ağırlık veren Metin Özülkü Erol Büyükburç ve Edip Akbayram’ın orkestralarında enstrüman çaldı.

700’ün üzerinde şarkı besteleyen Metin Özülkü pek çok ünlü isme şarkı verdi. Şarkı verdiği isimler arasında ise; Ajda Pekkan, Ayşegül Aldinç, Aşkın Nur Yengi, Akrep Nalan, Aylin Alaz, Burak Kut, Baha, Banu Zorlu, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Ercan Saatçi, Ebru Gündeş, Erol Büyükburç, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Harun Kolçak, Kurtuluş Türkgüven, Hakan Peker, Hakan Aysev, Hilal Özdemier, İzel, İclal Aydın, Kibariye, Mine Koşan, Mithat Körler, Muazzez Abacı, Nurseli İdiz, Ozan Orhon, Petek Dinçöz, Pınar Aylin, Reyhan Karaca, Seyyal Taner, Seden Gürel, Sinan Özen, Sibel Can, Yasemin Kumral, Yıldız Kaplan, Yeliz Eker ve Zafer Peker yer aldı.

Bestecilik yönünün yanında şarkıcılık performansıyla da göz dolduran Metin Özülkü 1982 yılında Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü yayınladı. Metin Özülkü albümleri ise Şarkılarla Abdülkadir, Al Yazmalım&Kar Çiçeğim, Aşkım İçin, Aşk Masalı, Böyle Aşk Olmaz, Hayat Başladı ve Issız Ada olarak bilinir.

2005-2010 yılları arasında F.B TV’de “Müzik Molası” isimli programı hazırlayıp sunan Metin Özülkü televizyon kariyerine hızlı bir adım attı. 2009 yılında TRT Radyo 1’de “Hayatım Müzik” programını yaptı. 2010-2011 yılları arasında eşi Eda Özülkü’yle birlikte Kanal A TV’de sabah programını sundu. Kendisine ait bir müzik stüdyosu da bulunan başarılı sanatçı bir yanda da aranjörlük yapmayı sürdürüyor. Şarkı Söylemek Lazım, Akademi Türkiye, Bir Şarkısın Sen, Korolar Çarpışıyor ve Benimle Söyle müzik yarışmalarında direktörlük ve orkestra şefliği yaptı.

1988 yılında müzisyen Eda Özülkü ile evlendi. 2004 yılında ünlü çift ikizleri Baran ve Volkan’ı kucaklarına aldı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU METİN ÖZÜLKÜ'NÜN EŞİ EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Eda Özülkü 2 Haziran 1966 tarihinde İzmit’te doğdu. Eda Özülkü yaş olarak şu anda 54 yaşındadır. Eda Özülkü boy ve kilo olarak ise 1.71 metre ve 62 kilodur. Eda Özülkü burcu ise İkizler’dir. Babası aslen Mersinli olan Eda Özülkü, babasının asker olmas nedeniyle çok sayıda şehirde yaşadı. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmir’de tamamlayan Eda Özülkü, liseyi ise İstanbul’da okudu.

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun olan Eda Özülkü aynı okulda şan üzerine eğitim alarak yüksek lisansını da tamamladı. Bir süre öğretim görevlisi olarak öğrencilere eğitim veren Eda Özülkü, birçok okulda da müzik öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında ilk albümü “Parolayı Söyle”yi çıkartan Eda Özülkü müzik kariyerine adım attı. 1994 yılında Dalgacı, 1995 yılında ise Uçurdum da Uçurdum albümlerini piyasaya sürdü. Eda Özülkü albümleri arasında Al Beni, Böyle Aşk Olmaz, İnce Sızım, Issız Adam ve Discoriental yerini aldı.

