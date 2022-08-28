Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonuyla ekranlarda olacak!

Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ilk bölüm ne zaman ekrana gelecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında her hafta Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler 53. bölümde sezon finali yapmıştı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Şarkılar Bizi Söyler'de sunuculuğu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can üstleniyor. Eylül ayına kısa bir süre kala programın takipçileri Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Bu akşam Kanal D ekranında tekrar bölümü ile ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni sezonu ile Eylül ayının ilk veya ikinci hafta sonunda ekrana gelmesi bekleniyor.

