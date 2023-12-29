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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI KONUKLARI 2024: Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'den müzik şöleni

29.12.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konukları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D'de ekrana gelecek özel bölümde birçok ünlü isim sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları...

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesinde izleyicilere müzik şöleni yaşatacak.Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler'de izleyiciler müzik ve eğlenceye doyacak. İşte Kanal D'de 31 Aralık 2023 Pazar gecesi ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konukları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler’in 'Yılbaşı Özel' bölümünün tanıtımı Kanal D'de ve sosyal medyada yayınlandı.

Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Pazar ekrana gelecek olan bölümüne; Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan& Göknur ve Mustafa Taş konuk olacak.

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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şarkılar Bizi Söyler “Yılbaşı Özel” bölümü ile 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

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