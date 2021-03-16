'Şarkılar Seni Söyler final mi yapacak?' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Seni Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinden beri Kanal D ekranlarında seyirciler ile buluşuyor.
İbo Show'a rakip olacağı düşünülen Şarkılar Seni Söyler, seyircisine müzik ziyafeti sunan bir eğlence programı. Çok büyük umutlar ile başlayan program, reyting sıralamalarında beklentiyi karşılamayı başaramadı. Bu durum sebebiyle sosyal medyada Şarkılar Seni Söyler programının iptal edileceği iddiaları dolaşmaya başladı.
İlk bölümüyle reyting sıralamalarında Total'de 16, ABC1'de 11; AB'de ise 12. sırada bulunan Şarkılar Seni Söyler, ilerleyen bölümlerinde çok alt sıralarda yer almaya başladı.
Reyting sıralamalarında ilk 10'a girmeyi başaramayan Şarkılar Seni Söyler'in daha fazla kan kaybetmemesi için Kanal D ekibi programı farklı günlerde yayınlamayı denedi. Ancak hiçbir şekilde reyting beklentisi karşılanamadı.
Programın kurgusunun da çok zayıf olduğu konuşulurken reytinglerin de bu kadar düşük gelmesi Şarkılar Seni Söyler'in ekran ömrünün ne kadar olduğunun düşünülmesine sebep oldu.
Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını ise Hülya Sepken'in yaptığı Şarkılar Seni Söyler, tanıtım filmi yayınlandığı andan itibaren hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından tam not almıştı.
Şarkılar Seni Söyler'in tanıtım filmi İstanbul civarlarındaki küçük bir köyde 100 kişilik bir ekip ile çekildi.
Tanıtım filminde Yeşilçam'ın klasiklerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım"da olduğu gibi kırmızı bir kamyonete binen üçlü, büyük bir ses getirmiş, program merakla beklenmeye başlamıştı. Ancak kurgunun yeterli olmaması, programın zorlu rakipleri ve reyting sonuçları sebebiyle Şarkılar Seni Söyler'in final yapacağı iddiaları bütün sosyal medyayı sallarken, programın takipçilerinden tepki çekti.
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