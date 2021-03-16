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'Şarkılar Seni Söyler final mi yapacak?' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

16.03.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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'Şarkılar Seni Söyler final mi yapacak?' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya geldiği müzik programı Şarkılar Seni Söyler'in ekranlara veda edeceği iddia ediliyor. Beklenilen reytingi yakalayamayan Şarkılar Seni Söyler'in final yapması ihtimali sosyal medyayı karıştırdı. Yapımcılardan ya da sunuculardan bu iddialara herhangi bir yanıt gelmedi.

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Seni Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinden beri Kanal D ekranlarında seyirciler ile buluşuyor.

ŞARKILAR SENİ SÖYLER BİTİYOR MU?

İbo Show'a rakip olacağı düşünülen Şarkılar Seni Söyler, seyircisine müzik ziyafeti sunan bir eğlence programı. Çok büyük umutlar ile başlayan program, reyting sıralamalarında beklentiyi karşılamayı başaramadı. Bu durum sebebiyle sosyal medyada Şarkılar Seni Söyler programının iptal edileceği iddiaları dolaşmaya başladı.

İlk bölümüyle reyting sıralamalarında Total'de 16, ABC1'de 11; AB'de ise 12. sırada bulunan Şarkılar Seni Söyler, ilerleyen bölümlerinde çok alt sıralarda yer almaya başladı.

'Şarkılar Seni Söyler final mi yapacak?' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

ŞARKILAR SENİ SÖYLER İPTAL EDİLİYOR

Reyting sıralamalarında ilk 10'a girmeyi başaramayan Şarkılar Seni Söyler'in daha fazla kan kaybetmemesi için Kanal D ekibi programı farklı günlerde yayınlamayı denedi. Ancak hiçbir şekilde reyting beklentisi karşılanamadı.

Programın kurgusunun da çok zayıf olduğu konuşulurken reytinglerin de bu kadar düşük gelmesi Şarkılar Seni Söyler'in ekran ömrünün ne kadar olduğunun düşünülmesine sebep oldu.

'Şarkılar Seni Söyler final mi yapacak?' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

TANITIMI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını ise Hülya Sepken'in yaptığı Şarkılar Seni Söyler, tanıtım filmi yayınlandığı andan itibaren hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından tam not almıştı.

Şarkılar Seni Söyler'in tanıtım filmi İstanbul civarlarındaki küçük bir köyde 100 kişilik bir ekip ile çekildi.

Tanıtım filminde Yeşilçam'ın klasiklerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım"da olduğu gibi kırmızı bir kamyonete binen üçlü, büyük bir ses getirmiş, program merakla beklenmeye başlamıştı. Ancak kurgunun yeterli olmaması, programın zorlu rakipleri ve reyting sonuçları sebebiyle Şarkılar Seni Söyler'in final yapacağı iddiaları bütün sosyal medyayı sallarken, programın takipçilerinden tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Hakan Altun Sibel Can
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sinel CAN; çok yapmacık bir kadın Reytingleri tutturamaması gayet normal

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