'Şarkılar Seni Söyler final mi yapacak?' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Seni Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinden beri Kanal D ekranlarında seyirciler ile buluşuyor.

ŞARKILAR SENİ SÖYLER BİTİYOR MU?

İbo Show'a rakip olacağı düşünülen Şarkılar Seni Söyler, seyircisine müzik ziyafeti sunan bir eğlence programı. Çok büyük umutlar ile başlayan program, reyting sıralamalarında beklentiyi karşılamayı başaramadı. Bu durum sebebiyle sosyal medyada Şarkılar Seni Söyler programının iptal edileceği iddiaları dolaşmaya başladı.

İlk bölümüyle reyting sıralamalarında Total'de 16, ABC1'de 11; AB'de ise 12. sırada bulunan Şarkılar Seni Söyler, ilerleyen bölümlerinde çok alt sıralarda yer almaya başladı.

ŞARKILAR SENİ SÖYLER İPTAL EDİLİYOR

Reyting sıralamalarında ilk 10'a girmeyi başaramayan Şarkılar Seni Söyler'in daha fazla kan kaybetmemesi için Kanal D ekibi programı farklı günlerde yayınlamayı denedi. Ancak hiçbir şekilde reyting beklentisi karşılanamadı.

Programın kurgusunun da çok zayıf olduğu konuşulurken reytinglerin de bu kadar düşük gelmesi Şarkılar Seni Söyler'in ekran ömrünün ne kadar olduğunun düşünülmesine sebep oldu.