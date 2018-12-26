Saruhan Hünel’in beraatinin ardından Eda Sönmez’den ilk açıklama

Gazeteci Eda Sönmez, oyuncu Saruhan Hünel hakkındaki şikayetini 2015 yılında yaptığını belirterek İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen dava sonunda 26 Nisan 2018'de "yaralama" ve "hakaret" suçlarından Hünel hakkında ayrı ayrı adli para cezası verildiğini, bu hükmün de açıklanmasının geri bırakıldığını, buna yapılan itirazın ise reddedilerek kararın kesinleştiğini belirtti. Eda Sönmez, bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararının ise "Maruz kaldığım başka bir şiddet ve hakaret olayına ilişkin" olduğunu belirterek karara itirazda bulunacaklarını söyledi.

Eda Sönmez'in basın açıklaması şöyle:

"İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüp kesinleşen davada maruz kaldığım şiddet ve hakaretlerle ilgili delillerime ek olarak Taksim'de sokak ortasında darp edildiğime ve hakarete uğradığıma dair kamera görüntülerinin de istenilmesini mahkemeden talep etmiştim. Mahkeme, Taksim'in İstanbul Adliyesi (Çağlayan) bölgesinde kalması sebebiyle dosyaları ayırarak sadece sokak ortasında maruz kaldığım şiddete ilişkin vakıayı İstanbul Adliyesine (Çağlayan) göndermiştir.