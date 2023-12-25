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  4. Şaşırtan hamle! Çağatay Ulusoy eski sevgilisini takibe aldı! Akıllara "Barışıyorlar mı?" sorusu geldi

Şaşırtan hamle! Çağatay Ulusoy eski sevgilisini takibe aldı! Akıllara "Barışıyorlar mı?" sorusu geldi

25.12.2023 21:38 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un sosyal medyadaki hamlesi şaşırttı. Ulusoy, 7 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı Instagram hesabında yeniden takibe aldı. Bu gelişmenin ardından akıllara "Küllenen aşk yeniden alevleniyor mu?" sorusu geldi.

Ekranların yakışıklı ismi Çağatay Ulusoy, oyunculuğu kadar aşk hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor. Uzun bir süredir aşk yaşadığı Duygu Sarışın ile yollarını ayıran Ulusoy eski aşkını Instagram hesabında yeniden takip etmeye başladı. Şaşırtan hamlenin ardından gözler Duygu Sarışın'a çevrildi.

Çağatay Ulusoy 7 yıl boyunca Duygu Sarışın ile aşk yaşadı. Herkes ikilinin evlenmesini beklerken çiftten gelen ayrılık haberi oldukça şaşırtmıştı.

duygu sarışın

Çağatay Ulusoy daha önce 7 yıl aşk yaşadığı Duygu Sarışın'ı yeniden takip etmeye başladı. Ancak Duygu Sarışın takibe henüz yanıt vermedi.

duygu sarışın 2

Eski aşıkların barışıp barışmayacağı ise merak konusu.


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Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın Oyuncu
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