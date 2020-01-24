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Şaşkın Bakkal 216'dan ilk fragman yayınlandı! Şaşkın Bakkal 216 dizisi TV8'de ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yeni bir dizi ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı sürpriz dizinin yayın tarihi, paylaşılan fragmanla duyuruldu.

Başrollerini Zihni Göktay, Zuhal Yalçın, Levent Akkök, Ceylan Yılmaz, İsa Telci, Ayça Bildik, Mustafa Çelik, Buse Narcı, Gülten Çelik ve Yaşar Mahmutoğlu’nun paylaştığı, senaryosunu Önder Açıkbaş’ın yazdığı Şaşkınbakkal 216, 25 Ocak Cumartesi TV8’de başlıyor.

Şaşkınbakkal 216; Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da yaşayan bir ailenin etrafında gelişen komik olayları ele alıyor.

Şaşkın Bakkal 216 4

ŞAŞKINBAKKAL 216'NIN KONUSU

Evin dediğim dedik abisi Remzi iş için Japonya’ya gider. Orada otomobil yedek parça fuarını unutup, Uzakdoğu felsefi eğitimi alır ve yurda yaşam koçu olarak geri döner. Anne ve babası oğullarını görebilmenin mutluluğunu yaşarken, Kız kardeşi bu durumdan hiç memnun olmaz. Mahalleli ise hafif kaba ve dediğim dedik Remzi’yi çok özlemiştir. Remzi’nin bu dönüşü Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da eğlenceli olayların yaşanmasına neden olacaktır.
Şaşkın Bakkal 216

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