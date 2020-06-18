Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...

Elbette, güçlü ve kesif koku, yumurtalarınızın kötü ya da bayat olduğunu gösteren bir işarettir. Bu koku mutfağı ele geçirmeden önce yumurtaların bayat olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? İşte, satın aldığınız ya da evde bir süredir bekleyen yumurtalarınızın bayat olup olmadığını kolayca kontrol etmek için kullanabileceğiniz beş farklı yöntem! Küçük bir karton yumurtayı alın ve bu yöntemleri denemeye başlayın.

1. SON KULLANMA TARİHİ YUMURTAYLA İLGİLİ NE SÖYLER?

Yumurtalarınızın hala taze olup olmadığını anlamanın en kolay yollarından biri kartondaki tarihi kontrol etmektir. Ancak bazen son kullanma tarihi gelmiş olsa da yumurtalarınız bayatlamamış olabilir. Tarih silinmişse ya da kartondan boşaltıp buzdolabına koyduysanız diğer yöntemleri denemekte fayda var.

2. SU DENEYİ İLE YUMURTANIN TAZELİĞİNİ ÖLÇEBİLİRSİNİZ

Yumurtaların kalitesi belirli bir tarihten sonra düşmeye başlasa da, özellikle buzdolabında saklandıysa daha uzun süre kullanılabilir. Yumurtanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için su deneyini yapabilirsiniz. Bunun için yumurtayı yavaşça su dolu bir kasenin içine koyun, yumurta batıyorsa tazedir. Suyun yüzeyinde duruyorsa o yumurta bayatlamış demektir. Bunun nedeni, yumurtanın tazeliğini kaybettikçe içindeki küçük hava cebinin büyümesi ve bu sebeple yüzmesidir.