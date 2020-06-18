Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...

Elbette, güçlü ve kesif koku, yumurtalarınızın kötü ya da bayat olduğunu gösteren bir işarettir. Bu koku mutfağı ele geçirmeden önce yumurtaların bayat olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? İşte, satın aldığınız ya da evde bir süredir bekleyen yumurtalarınızın bayat olup olmadığını kolayca kontrol etmek için kullanabileceğiniz beş farklı yöntem! Küçük bir karton yumurtayı alın ve bu yöntemleri denemeye başlayın.
Yumurtalarınızın hala taze olup olmadığını anlamanın en kolay yollarından biri kartondaki tarihi kontrol etmektir. Ancak bazen son kullanma tarihi gelmiş olsa da yumurtalarınız bayatlamamış olabilir. Tarih silinmişse ya da kartondan boşaltıp buzdolabına koyduysanız diğer yöntemleri denemekte fayda var.
Yumurtaların kalitesi belirli bir tarihten sonra düşmeye başlasa da, özellikle buzdolabında saklandıysa daha uzun süre kullanılabilir. Yumurtanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için su deneyini yapabilirsiniz. Bunun için yumurtayı yavaşça su dolu bir kasenin içine koyun, yumurta batıyorsa tazedir. Suyun yüzeyinde duruyorsa o yumurta bayatlamış demektir. Bunun nedeni, yumurtanın tazeliğini kaybettikçe içindeki küçük hava cebinin büyümesi ve bu sebeple yüzmesidir.
Koklama testi, bir yumurtanın kötüye gittiğini anlamanın en basit yoludur. Yumurtanın son kullanma tarihi geçtiyse çiğ ya da pişmiş olsun fark etmez, koklayarak bayat olup olmadıklarını anlamak mümkündür. Kötü yumurtalar belirgin bir koku yayar. Dışarıdan koku alamadıysanız bir kaseye kırıp koklayın. Kötü bir koku alıyorsanız çöpe atın ve kullandığınız kaseyi iyice yıkayın. Normal kokuyorsa, bu, yumurtanın hala güvenli olduğunu gösterir.
Yumurtanın dış kabuğunda çatlak, toz veya pislik olup olmadığına bakın. Çatlak varsa bakteri içeriyor olabilir. Tozlu bir görünüm ise küflendiğine işaret olabilir. Kabuk kuru ve hasarsız ise bir kaseye kırın ve yumurta sarısında veya beyazlarda pembe, mavi, yeşil veya siyah gibi renk değişikliği olup olmadığına bakın. Herhangi bir renk değişikliği olduğunu fark ederseniz yumurta bayat demektir, kesinlikle kullanmayın.
Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Kartondan çıkardığınız bir yumurtayı dikkatlice kulağınıza tutun, sallayın ve dikkatlice dinleyin. Yumurtanın içinden cıvık bir sıvı sesi gelirse muhtemelen yumurta bayatlamıştır. Herhangi bir ses gelmezse hala yenecek kadar taze demektir.
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