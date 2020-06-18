YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...

Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yumurtalar sağlık için mükemmel faydalarıyla bilinir. Pek çok lezzetli tarifin başrolünde olan bu besini satın alırken taze olmasına dikkat edilmeli çünkü kimse bayat bir gıda tüketmek istemez. Peki, bayat yumurtayı nasıl anlarsınız? Son kullanma tarihinin geçmesi yumurtaların bayat olduğuna dair tek gösterge midir?

Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...

Elbette, güçlü ve kesif koku, yumurtalarınızın kötü ya da bayat olduğunu gösteren bir işarettir. Bu koku mutfağı ele geçirmeden önce yumurtaların bayat olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? İşte, satın aldığınız ya da evde bir süredir bekleyen yumurtalarınızın bayat olup olmadığını kolayca kontrol etmek için kullanabileceğiniz beş farklı yöntem! Küçük bir karton yumurtayı alın ve bu yöntemleri denemeye başlayın.

1. SON KULLANMA TARİHİ YUMURTAYLA İLGİLİ NE SÖYLER?

Yumurtalarınızın hala taze olup olmadığını anlamanın en kolay yollarından biri kartondaki tarihi kontrol etmektir. Ancak bazen son kullanma tarihi gelmiş olsa da yumurtalarınız bayatlamamış olabilir. Tarih silinmişse ya da kartondan boşaltıp buzdolabına koyduysanız diğer yöntemleri denemekte fayda var.

2. SU DENEYİ İLE YUMURTANIN TAZELİĞİNİ ÖLÇEBİLİRSİNİZ

Yumurtaların kalitesi belirli bir tarihten sonra düşmeye başlasa da, özellikle buzdolabında saklandıysa daha uzun süre kullanılabilir. Yumurtanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için su deneyini yapabilirsiniz. Bunun için yumurtayı yavaşça su dolu bir kasenin içine koyun, yumurta batıyorsa tazedir. Suyun yüzeyinde duruyorsa o yumurta bayatlamış demektir. Bunun nedeni, yumurtanın tazeliğini kaybettikçe içindeki küçük hava cebinin büyümesi ve bu sebeple yüzmesidir.

iStock-1208540046

3. KOKLAMA TESTİ İLE YUMURTA BAYAT MI DEĞİL Mİ ANLAMAK MÜMKÜN

Koklama testi, bir yumurtanın kötüye gittiğini anlamanın en basit yoludur. Yumurtanın son kullanma tarihi geçtiyse çiğ ya da pişmiş olsun fark etmez, koklayarak bayat olup olmadıklarını anlamak mümkündür. Kötü yumurtalar belirgin bir koku yayar. Dışarıdan koku alamadıysanız bir kaseye kırıp koklayın. Kötü bir koku alıyorsanız çöpe atın ve kullandığınız kaseyi iyice yıkayın. Normal kokuyorsa, bu, yumurtanın hala güvenli olduğunu gösterir.

4. YUMURTALARI GÖZÜNÜZLE KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Yumurtanın dış kabuğunda çatlak, toz veya pislik olup olmadığına bakın. Çatlak varsa bakteri içeriyor olabilir. Tozlu bir görünüm ise küflendiğine işaret olabilir. Kabuk kuru ve hasarsız ise bir kaseye kırın ve yumurta sarısında veya beyazlarda pembe, mavi, yeşil veya siyah gibi renk değişikliği olup olmadığına bakın. Herhangi bir renk değişikliği olduğunu fark ederseniz yumurta bayat demektir, kesinlikle kullanmayın.

5. BASİT SES DENEYİ İLE YUMURTANIN BAYAT OLUP OLMADIĞINI ANLAYABİLİRSİNİZ

Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Kartondan çıkardığınız bir yumurtayı dikkatlice kulağınıza tutun, sallayın ve dikkatlice dinleyin. Yumurtanın içinden cıvık bir sıvı sesi gelirse muhtemelen yumurta bayatlamıştır. Herhangi bir ses gelmezse hala yenecek kadar taze demektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Kıyır kıyır kurabiye yapmanın o püf noktasını açıkladı! Yağ seçimi...Kıyır kıyır kurabiye yapmanın o püf noktasını açıkladı! Yağ seçimi...
Kedi dili tiramisu en kolay nasıl yapılır?Kedi dili tiramisu en kolay nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Çukur'un yıldızlarından ilk aşk pozu!

Çukur'un yıldızlarından ilk aşk pozu!

Pişirme derdi olmayan zahmetsiz gerçek bir tat

Pişirme derdi olmayan zahmetsiz gerçek bir tat

Ustasından simit tarifi: Gevrek simit nasıl yapılır?

Ustasından simit tarifi: Gevrek simit nasıl yapılır?

İhtişamlı görüntüsüyle misafir sofralarının vazgeçilmezi

İhtişamlı görüntüsüyle misafir sofralarının vazgeçilmezi

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek

Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu pratik yöntemlerle fırın temizliği çok kolay! Tuz, portakal yağı…

Bu pratik yöntemlerle fırın temizliği çok kolay! Tuz, portakal yağı…

Kıyır kıyır kurabiye yapmanın o püf noktasını açıkladı! Yağ seçimi...

Kıyır kıyır kurabiye yapmanın o püf noktasını açıkladı! Yağ seçimi...

Bu yöntemle patatesler çıtır çıtır oluyor! Bir daha dışarıda yemeyeceksiniz...

Bu yöntemle patatesler çıtır çıtır oluyor! Bir daha dışarıda yemeyeceksiniz...

Ustadan pratik su böreği yapılışı! Sadece 40 dakikada hazır...

Ustadan pratik su böreği yapılışı! Sadece 40 dakikada hazır...

Sadece 15 dakikada hazırlanan tavada pizza! Parmaklarınızı yiyeceksiniz...

Sadece 15 dakikada hazırlanan tavada pizza! Parmaklarınızı yiyeceksiniz...

Tuzu çok kaçan yemeği çöpe dökmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtarabilirsiniz...

Tuzu çok kaçan yemeği çöpe dökmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtarabilirsiniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.