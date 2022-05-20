Satın almanıza gerek yok! Evde kolayca avokado yetiştirme

Evde bitki yetiştirmenin daha doğal ve daha maliyetsiz olması nedeniyle bu hobiyi tercih edenlerin sayısı artmaya başladı. Bitkilerle uğraşmak insana sakinlik ve huzur verirken bunun yanı sıra kendi yetiştirdiğin ürünü yemenin tadı da ayrı bir lezzete sahip oluyor. Genellikle evde yetiştirilen bitkiler arasında domates, biber, maydanoz yer alıyor. Ancak dışarıda oldukça yüksek fiyatlara satılan avokadoyu da evde yetiştirebilirsiniz.

EVDE AVOKADO YETİŞTİRME AŞAMALARI

AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİ ÇIKARIN

1 adet avokadoyu bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırın. Bıçakla bölerken iç-orta kısmında bulunan büyük avokado çekirdeğine zarar vermemeye dikkat edin. Çıkardığınız çekirdeği bol suyla yıkayıp üzerindeki kalıntıları temizleyin ve 5 dakika kadar temiz bir suyun içinde çekirdeği bekletin. Bu işlem için birden çok avokado kullanmanızda fayda var. Zira bazı çekirdekler sonraki adımlarda istediğiniz sonuçları vermeyebiliyor.

ÇEKİRDEĞİ KÜRDAN İLE DELİN

Filizlendirmek üzere hazırladığınız çekirdeğin hafif sivri sayılabilecek kısmı üste gelecek şekilde ayarlamanızı yapın. Daha yuvarlak ve tombul olan kısmı aşağıda kalan çekirdeğin orta-alt kısımlarına 2 ya da 3 kürdan girecek şekilde kürdanla delikler açın ve gördüğünüz şekilde kürdanları yerleştirin. Bu işlem sayesinde çekirdeğin suyun içinde kalması ve filizlenmeye başlaması bir hayli kolaylaşıyor.

KÜRDANLI ÇEKİRDEĞİ SUYUN ÜZERİN KOYUN

Yine tombul kısmı aşağıda, hafif sivri kısmı yukarıda (suyun üzerinde) kalacak şekilde avokado çekirdeklerinizi bardağın içindeki suya bırakın ve bu şekilde beklemeye başlayın. Bir süre sonra (Yaklaşık 1-1,5 ay), önce çekirdeğin altında saçaklanmalar (köklenmeler) oluşmaya başladığını görecek, sonra da çekirdeğin üst kısmından ufak bir filizin çıkmaya başladığını fark edeceksiniz. Tabii bu süre içinde avokado çekirdeği koyduğunuz bardağı cam kenarı, güneş ışığı gelen bir yerde tutmayı ve ara ara bardakta azalan suyun üzerine su ekleyerek suyunu tazelemeyi unutmayın.

ÇEKİRDEĞİN FİLİZLENMESİNİ BEKLEYİN

Bu süre içinde filizin üst kısmında çok yapraklanma olursa bitkinin daha hızlı ve kolay güçlenebilmesi adına yaprakları dikkatlice budayın. Bir süre sonra yeni yaprakların çıktığını göreceksiniz.

BOYU UZAYAN FİLİZİ SAKSIYA EKİN

Suyun içinde beklettiğiniz ve artık güçlenen filizi dikkatli bir şekilde, köklerine zarar vermeden sudan çıkarıp yaklaşık 20-30 santimetre çapında bir saksının içine yerleştirin. Bu aşamada seçeceğiniz toprağın zenginleştirilmiş saksı toprağı olmasına dikkat edin. Ekerken çekirdeği tamamen toprakla kapatmamaya özen gösterin. Çekirdeğin üst kısmı toprağın yaklaşık 2-3 santimetre üzerinde kalacak şekilde ekim işleminizi tamamlayın. Bu bitki nemli toprağı sevdiğinden toprağın kurumasına izin vermeden sık sık ama çok da olmayacak şekilde sulama işleminize devam edin. Evinize renk katacak harika bir avokado bitkisi yetiştirmenin tadını çıkarın.

AVOKADO ELDE ETMENİZ UZUN SÜREBİLİR

"Bu bitkiden avokado elde edebilir miyim?" derseniz bir avokado bitkisinin meyve verebilmesi için 5 ila 13 yıl arasında ciddi bir süre geçmesi gerektiğini, bu süre içinde gerekli tüm bakımları ve aşılamaları yapmanız gerektiğini ve tabii ki saksınızı büyüyüp gelişme hızına göre ara ara değiştirmeniz gerektiğini, son olarak da bahçeye ekmenizin daha iyi olacağını söylemeden geçmeyelim.



