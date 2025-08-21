Savaş gemisinden casusluk! 12 bin dolar karşılığında tüm gizli bilgileri satmış

ABD’nin San Diego şehrindeki donanma üssünde görev yapan 25 yaşındaki Çin asıllı Jinchao Wei, Çin adına casusluk yapmakla suçlandı ve mahkeme tarafından suçlu bulundu. Wei'nin, ABD Donanması’na ait savaş gemileriyle ilgili teknik ve operasyonel bilgileri Çinli bir istihbarat görevlisine sızdırdığı tespit edildi.

GİZLİ BİLGİLER KARŞILIĞINDA 12 BİN DOLAR ALDI

Savcılığın açıklamasına göre Wei, 2022 yılında sosyal medya üzerinden kendisini “donanma meraklısı” olarak tanıtan Çinli bir ajanla iletişim kurdu. Kısa süre sonra bu kişiyle gizli bilgiler paylaşmaya başlayan Wei, karşılığında toplam 12 bin dolar aldı.

Belgelerde, Wei’nin Çinli istihbaratçısına ABD donanmasının elindeki savaş gemilerine ait teknik kılavuzlar, gemilerin zayıflıkları, askeri tatbikat planları ve hangi birliklerin katılacağına dair detaylı bilgiler verdiği yer aldı.

MÜEBBET HAPİS ALABİLİR

San Diego’daki federal mahkemede görülen davada jüri, Wei’yi yedi suçlamadan altısında suçlu buldu. Casusluk ve ulusal savunma bilgilerini yasa dışı şekilde paylaşma gibi suçlardan yargılanan Wei’nin en ağır cezasının müebbet hapis olabileceği belirtiliyor. Karar 1 Aralık’ta açıklanacak.