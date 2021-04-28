Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a böyle veda etti

Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir diziden ayrıldı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli’nin en yakın arkadaşlarından biri olan Tipi, Macit oğlu Rıdvan tarafından vurularak öldürüldü.

SAVAŞ ÖZDEMİR NEDEN EDHO’DAN NEDEN AYRILDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını yasa boğan bu ölüm sonrası gözler Tipi’yi canlandıran Savaş Özdemir’e dönmüştü.

Öte yandan Savaş Özdemir diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Savaş Özdemir veda mesajında şunları söyledi:

"Hiç bırakmak istemediler ve inanın, benim içinde çok zor oldu tipiyle vedalaşmak onu çok uzun bir zaman bedenimde konuk ettim kendi hayat hikayemden çok şey verdim. Fakat artık yorgundum.Hani derler ya vakti geldiğinde sahneden çekilmesini de bilmeli evet zamanı çoktan gelmişti. Bu ışıltılı karakteri benimle buluşturan böylesine güçlü bir projenin baş senaristine çok kıymetli senaryo ekibine, birkaç günde mucizeler yaratan teknik ekibine, sanat kostüm makyaj saç reji ekibinde harikalar yaratan göremediğiniz ama görseniz çok seveceğiniz bağrınıza basacağınız koca yürekli kahramanlara, beni her konuda her zaman destekleyen ve yanımda olan aileme , güzel sözleriyle beni yüreklendiren arkadaşlarıma, projenin başından buyana bana kardeşçe desteğini esirgemeyen menejerim sevgili kardeşim Hakan Altut'a Ve bizleri izleyerek onurlandıran gururlandıran tüm izleyici dostlarıma gönülden teşekkür ederim.Tekrar birlikte olacağımızı umudediyorum.Sağlık huzur mutluluk ve aydınlık yarınlar bizimle olsun... Hoşçakalın Savaş Özdemir"



