Savaş Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuzey'in Oğlu Volkan Konak konuğu Savaş Özdemir

Savaş Özdemir, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programına konuk olması ile gündeme geliyor. Savaş Özdemir'i programın yeni bölümünde izleyenler Savaş Özdemir kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. İşte, EDHO'nun Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir hakkında merak edilenler...

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Savaş Özdemir, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'dır.

Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın ”Derya Gülü” ve 2011–2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin “Beyaz” adlı oyunlarını yönetti.

Süper Baba, Yasemince, Mavi Düşler, Avrupa Yakası, Haziran Gecesi, Eylül, Kapıları Açmak, Gülpare, Gurbet Yolcuları, Kurtlar Vadisi Pusu, Kuzey Rüzgarı, Sinekli Bakkal, Adanalı, Gece Gündüz gibi dizilerde oynayan Savaş Özdemir şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Tipi karakterine hayat vermektedir.

