Savaş uçağı pist kenarındaki görevlileri savurdu

Belçika'daki ‘Sanicole Airshow’ sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
29 Ekim tatili için en güzel rotalar
Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu
Eski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum