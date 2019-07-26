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'Savaşa hazır olun' uyarısı!

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DÜNYA  | 26.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Suriye'yi ziyaret eden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran destekli terörist gruplarla bir araya gelerek, "ABD'ye karşı savaşa hazır olun" talimatını verdi.

'Savaşa hazır olun' uyarısı!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Süleymani, dün Suriye'nin Deyrizor iline ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yeniden destek vermeye başlamasının ardından gerçekleşen ziyarette Süleymani, İran destekli yabancı terörist gruplarla bir araya geldi.

Toplantıda, "ABD'ya karşı savaşa hazır olun" mesajı veren Süleymani, ABD'ye karşı savaş konusunda Esad rejimiyle aralarında herhangi bir sorun bulunmadığı konusunda gruplara garanti verdi.

T2 PETROL SAHASINI GEZDİ

Kaynaklar, Süleymani'nin ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanlarıyla bir araya gelerek, Suriye'nin Humus bölgesindeki terör örgütü IŞİD'ın varlığını, Suriye-Irak-Ürdün sınırında bulunan Tanif'deki ABD-ÖSO varlığını ve Irak'tan aktarılacak Şii militanların konusunu görüştüğünü bildirdi.

Süleymani ayrıca Suriye-Irak sınırındaki yakın T2 petrol sahasını da gezdi.

ABD, Suriye'nin güneyinde uzun süre önce yardımını kestiği ÖSO'ya geçen hafta yeniden eğitim vermeye başlamıştı.

İran destekli terörist gruplar, halihazırda Suriye'nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim durumda.


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Anahtar Kelimeler:
Savaş Suriye İRAN abd ÖSO

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HABAER BAŞLIGINDA İRAN DESTEKLİ TERÖR GRUBU DİYORLAR İRANDA DERSEKİ TÜRKİYE DESTEKLİ TERÖR GRUBLARI DERSE NOLACAK
ÖSO BİZİM DESTEĞİMİZDE OLAN ÖRGÜT ANCAK TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYA VARMIŞ OLMASI GEREK
abd yine aynı şeyin peşinde askerleri satın alarak en az zaiyatla girmenin derdinde ama bunu su an yapacaklarını sanmam
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