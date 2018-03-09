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Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanında Haydar ile Çeto'nun dövüşü nefesleri kesti! (Savaşçı son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 09.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin pazar akşamları yayınladığı Savaşçı dizisi, Kılıç Timi'nin teröristlere karşı verdiği vatan mücadelesini konu alıyor. Savaşçı yeni bölüm fragmanında Tim, konsolosluğu savunurken Yüzbaşı Haydar'ın çılgın fikri ne gibi sonuçlar doğuracak merak ediliyor. İşte Savaşçı son bölümde yaşananlar ve Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı...

Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanında Haydar ile Çeto'nun dövüşü nefesleri kesti! (Savaşçı son bölüm izle)

Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Fox TV'de pazar günleri ekrana gelen Savaşçı, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin destansı hikayesini anlatıyor. Savaşçı son bölümde Kılıç Timi, konsolosluğu teröristlere karşı savunmak zorunda kalıyor. Türk bayrağını indirmek isteyenin vurulduğu savunmada tim zor durumda kalıyor. Fakat yılmayan ve Türk toprağını vermek istemeyen Tim'de Yüzbaşı Haydar çılgın bir planla ortaya çıkıyor. Kuzgun'un adamlarında Çeto ile birebir dövüşen Haydar, bu kavgadan sağ salim çıkabilecek mi? İşte Savaşçı yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı 35. yeni bölümde; Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi konsolosluğu savunmaya hazırdır. Fakat Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. Bu arada Kuzgun da Ankara’da boş durmaz. Yaptığı hamleyle Albay Kopuz’u ve Kağan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ancak karargaha gelen beklenmedik bir bilgi Albay Kopuz’u harekete geçirir. Bir yandan şehirde Kuzgun’un tehditi bertaraf edilmeye çalışılırken diğer yandan da kuşatma altında kalan konsolosluk, Yüzbaşı Haydar’ın yaptığı çılgınca bir planla kurtarılmak zorundadır.

SAVAŞÇI 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Albay Kopuz, Kuzgun’un suikast planıyla ile ölümle burun buruna gelmiştir. Kuzgun planı kusursuz işlediği için memnundur. Fakat gelişen beklenmedik durum Kuzgun, Pia ve Roza’yı şaşkına çevirir. Arabayı tarayan teröristleri öldüren Kopuz Albay, el bombası ile arabayı patlatıyor. Albayın öldüğünü sanarak sevinen Kuzgun ve Roza, Kopuz Albay'ın sesi ile şok oluyorlar.

Kılıç Timi ve Türkmenler, Aybala, Çiğdem ve Kürşat yangından sağ çıkabilecekler mi diye endişeyle beklerken, Yüzbaşı Kağan yaptığı hamleyle onları alevlerin içinden kurtarmaya çalışır.

Savaşçı 34. son bölüm izle

Bu arada Cortes, Türkiye’nin başını ağrıtmak için Kuzgun’a yeni bir görev verir. Kuzgun ve adamları yeni eylem için hazırlıklarını yaparken, karargaha sürpriz bir şekilde gelen ihbar Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Bu göreve sivil gidecek olan Kılıç Timi, ülkenin her karış toprağını sonuna kadar savunmaya hazırdır.

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