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Savaşçı 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kaan Bozok vuruluyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 01.11.2018 23:23 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 52. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fox TV'de Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak olan Savaşçı'da Kaan Bozok örgütün hedefi haline geliyor ve saldırıya uğruyor. Savaşçı yeni bölümde Kaan Bozok vuruluyor mu? Tim Bozok'u kurtarabilecek mi? İşte Savaşçı yeni bölüm fragmanı

Savaşçı 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kaan Bozok vuruluyor mu?

Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer'in yer aldığı Savaşçı dizisi bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana dönüyor.

Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Kaan Bozok'un hain olmadığı ortaya çıktıktan sonra yayınlanan ilk fragmanda; Bozok örgütün hedefi haline geliyor. Karon artık dur durak bilmeyecek noktada. Kopuz Albay da durumdan haberdar oluyor.

SAVAŞÇI 52. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan’ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.

Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon’un kampında bombardıman altında kalan Seyfi’ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar’a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

SON BÖLÜM ÖZETİ
Kağan'ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan'ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla'nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.

Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon'un kampında bombardıman altında kalan Seyfi'ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi'ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar'a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

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