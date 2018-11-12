Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 11 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen 53. son bölümü heyecanlı anlar yaşattı. Haydar Yüzbaşı, Yörük Haydar Karon'un emriyle Lazar ve adamları tarafından kaçırıldı ve işkence gördü. Ölümle burun buruna olan Haydar Yüzbaşı'nın oğlu Kağan'a, "Yaratılmışların hiçbirinden korkma. Allah'ın dışında hiçbir varlığın karşısında boyun eğme. Alnına alın terinden başka leke değmesin oğlum. Oğul, evlat Yunus gibi inan Karacaoğlan gibi sev... Paşaların paşası sarışın kurdun yolundan asla ayrılma ve boğazını patlata patlata haykır; Ne mutlu Türküm diyene" nasihatleri ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Savaşçı dizisinin merakla beklenen 54. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak?

KILIÇ TİMİ TUZAĞA DÜŞTÜ

Kılıç Timi, hala Yörük Haydar’ı bulmayı başaramamıştır. Aldıkları bir istihbarat için gittikleri yerde tuzağa düşürülürler. Kılıç Timi’nin tuzağa düşürüldüğü Kopuz Albay’a iletilir. Kutalmış Paşa’nın yanına giden Kopuz Albay durumu ona anlatır. Birlikte yola çıkarlar. Türk Dünyası askerlerinden oluşan başka bir tim Kılıç Timi’ne destek için harekete hazırdır.