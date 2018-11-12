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Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 12.11.2018 02:03 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisi 53. son bölümüyle Pazar akşamı ekrana geldi. Savaşçı dizisi son bölüde, Yörük Haydar Karon'un emriyle Lazar ve adamları tarafından kaçırılan Haydar Yüzbaşı'nın oğlu Kağan'a veda sahnesi herkesi duygulandırdı. Savaşçı'da Haydar Yüzbaşı kurtuldu mu? Savaşçı son bölüm final sahnesinde Haydar Yüzbaşı ölümle burun buruna geldi. Kağan Bozok Haydar Yüzbaşı'yı kurtarabilmek için tek başına düşmanın ortasına atladı. Peki Savaşçı dizisi 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 11 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen 53. son bölümü heyecanlı anlar yaşattı. Haydar Yüzbaşı, Yörük Haydar Karon'un emriyle Lazar ve adamları tarafından kaçırıldı ve işkence gördü. Ölümle burun buruna olan Haydar Yüzbaşı'nın oğlu Kağan'a, "Yaratılmışların hiçbirinden korkma. Allah'ın dışında hiçbir varlığın karşısında boyun eğme. Alnına alın terinden başka leke değmesin oğlum. Oğul, evlat Yunus gibi inan Karacaoğlan gibi sev... Paşaların paşası sarışın kurdun yolundan asla ayrılma ve boğazını patlata patlata haykır; Ne mutlu Türküm diyene" nasihatleri ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Savaşçı dizisinin merakla beklenen 54. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak?

KILIÇ TİMİ TUZAĞA DÜŞTÜ
Kılıç Timi, hala Yörük Haydar’ı bulmayı başaramamıştır. Aldıkları bir istihbarat için gittikleri yerde tuzağa düşürülürler. Kılıç Timi’nin tuzağa düşürüldüğü Kopuz Albay’a iletilir. Kutalmış Paşa’nın yanına giden Kopuz Albay durumu ona anlatır. Birlikte yola çıkarlar. Türk Dünyası askerlerinden oluşan başka bir tim Kılıç Timi’ne destek için harekete hazırdır.

Yörük Haydar, Karon ile karşı karşıya gelmiştir. Karon, Kılıç Timi’nin de yanında yer alacağını Haydar’a söyler. Haydar ne demek istediğini anlamaya çalışırken Karon’un adamları onu dövmeye başlar. Kılıç Timi düştükleri tuzaktan kurtulmak için var güçleriyle çatışmaya devam etmektedir. Ancak durum pek parlak görünmemektedir. Cephaneleri bitmek üzeredir.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yüzbaşı Kağan kendisine gelen paketten Karon’un parası çıkınca hemen harekete geçer. General Kutalmış ve Albay Kopuz ise Karon’un Yüzbaşı Haydar’ı kaçırdığını ima ettiği tehdit telefonuyla karşı karşıya kalmışlardır. Kopuz Albay hemen Haydar’a ulaşmaya çalışırken, karargah da alarma geçer. Ancak Haydar’dan bir iz yoktur.

Bu arada Lazar ve adamları kaçırdıkları Haydar’la birlikte sınırı geçmeye çalışırlar. Ama Haydar boş durmaz, yaptığı bir planla ellerinden kurtulmaya çalışır. Haydar’ın bu çabası olayların seyrini değiştirirken, Kılıç Timi de Yörük Haydar’ı kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.

SAVAŞÇI DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen),Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Zeki Ocak (Sami Çelik), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Serhat Nalbantoğlu (General), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)


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