Savaşçı 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi Kerkük'teki Türklerin yardımına konuşuyor

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi 4. yeni sezon 90. bölümüyle 26 Ocak Pazar akşamı ekranda olacak. Savaşçı yeni bölümde, Yüzbaşı Kağan Bozok, Kerkük'teki bir Türk köyünün örgüt tarafından saldırıya uğradığını söylüyor.

Yüzbaşı Bozok, "Kerkük yakınlarındaki bir Türk köyü yoğun saldırı altında. Örgüt aynı zamanda sahada bulunanözel güvenlik şirketlerinden büyük destek alıyor" sözleriyle son durumu komutanına bildiriyor. Kopuz Albay'a harekete geçilmesi için emir veren Kutalmış Paşa'nın "

Herkes Türk'ü sağdan soldan sürmeye çalışıyor. Onlara Türk'ün yalnız olmadığını ve oraların bir Türk yurdu olduğunu o çetelere münasip bir şekilde göster" sözleri dikkat çekiyor. Kılıç Timi ise Kerkük'teki Türklerin yardımına yetişmek için zorlu bir göreve çıkıyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM KONUSU

Simon’un adamı Yüzbaşı Haydar’ı öldürmek için silahını doğrulturken, Yüzbaşı Kağan’ın Yörük’ü kurtarmak için tek bir şansı vardır. Kağan’ın açtığı ateşle, terör kampında ortalık karışsa da, Simon’un beklenmedik hamlesi, işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirir. Gelen haberlerle çılgına dönen Kutalmış Paşa ise karargahı alarma geçirir. Askerlerini ne pahasına olursa olsun kurtaracaktır.

Diğer taraftan Yüzbaşı Kağan’ın da Simon’un peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Simon’u durdurmak için hemen yeni planını devreye sokarken, Kılıç Timi’nin diğer üyeleri de ona destek olmak için canını ortaya koymaya hazırdır…

