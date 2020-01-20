MAGAZİN
  4. Savaşçı 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi Kerkük'teki Türklerin yardımına konuşuyor

Savaşçı 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi Kerkük'teki Türklerin yardımına konuşuyor

DİZİ HABERLERİ  | 20.01.2020 01:54 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yeni yıl arasının ardından 89. bölümüyle ekranlara döndü. Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman'ın başrollerde oynadığı Savaşçı'nın 90. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Savaşçı'da bu defa Kılıç Timi, Kerkük'te yoğun saldırı altında olan Türkleri kurtarmak için harekete geçiyor. Kutalmış Paşa'nın "Onlara Türk'ün yalnız olmadığını göster" sözleri dikkat çekiyor. İşte Savaşçı 90. bölüm fragmanı.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi 4. yeni sezon 90. bölümüyle 26 Ocak Pazar akşamı ekranda olacak. Savaşçı yeni bölümde, Yüzbaşı Kağan Bozok, Kerkük'teki bir Türk köyünün örgüt tarafından saldırıya uğradığını söylüyor.

Savaşçı_89 (1)

Yüzbaşı Bozok, "Kerkük yakınlarındaki bir Türk köyü yoğun saldırı altında. Örgüt aynı zamanda sahada bulunanözel güvenlik şirketlerinden büyük destek alıyor" sözleriyle son durumu komutanına bildiriyor. Kopuz Albay'a harekete geçilmesi için emir veren Kutalmış Paşa'nın "
Herkes Türk'ü sağdan soldan sürmeye çalışıyor. Onlara Türk'ün yalnız olmadığını ve oraların bir Türk yurdu olduğunu o çetelere münasip bir şekilde göster" sözleri dikkat çekiyor. Kılıç Timi ise Kerkük'teki Türklerin yardımına yetişmek için zorlu bir göreve çıkıyor.

Savaşçı_89 (4)

SAVAŞÇI SON BÖLÜM KONUSU

Simon’un adamı Yüzbaşı Haydar’ı öldürmek için silahını doğrulturken, Yüzbaşı Kağan’ın Yörük’ü kurtarmak için tek bir şansı vardır. Kağan’ın açtığı ateşle, terör kampında ortalık karışsa da, Simon’un beklenmedik hamlesi, işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirir. Gelen haberlerle çılgına dönen Kutalmış Paşa ise karargahı alarma geçirir. Askerlerini ne pahasına olursa olsun kurtaracaktır.

Savaşçı_89 (5)

Diğer taraftan Yüzbaşı Kağan’ın da Simon’un peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Simon’u durdurmak için hemen yeni planını devreye sokarken, Kılıç Timi’nin diğer üyeleri de ona destek olmak için canını ortaya koymaya hazırdır…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
İddialı diziden yeni fragman yayınlandı!İddialı diziden yeni fragman yayınlandı!
Ünlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurduÜnlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
savaşçı, savaşçı fragman, savaşçı son bölüm izle, savaşçı 90. bölüm fragman, fox tv,

En Çok Okunan Haberler

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı

Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber!

Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber!

Yasak Elma'da sürpriz oyuncu!

Yasak Elma'da sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvercin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'ın karanlık geçmişi nedir? Güvercin 7. son bölüm izle!

Güvercin'de büyük sır ortaya çıkıyor mu?

Zümrüdüanka dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

İddialı diziden yeni fragman yayınlandı!

Jet Sosyete'de Ezgi Mola sürprizi! Jet Sosyete yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Ünlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurdu

Zalim İstanbul 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Köşkten kovulan Şeniz sokaklara düşüyor!

Zalim İstanbul'da Şeniz sokaklara düşüyor!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Komaya giren Yıldız'a ne olacak? Suçlu Kuzey mi?

Kuzey Yıldızı dizisinde büyük şok!

Hekimoğlu 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Filiz Ahmet Hekimoğlu dizisine konuk oluyor!

Hekimoğlu dizisinde sürpriz oyuncu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.