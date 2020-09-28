Savaşçı 99. son bölüm final sahnesi izle! Kılıç Timi ve Kopuz Albay dönemi kapandı! Savaşçı 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi, 27 Eylül Pazar ekrana gelen 99. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.

SAVAŞÇI 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Savaşçı dizisinin 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 100. yeni bölüm fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.