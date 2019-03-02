Savaşçı'da Kılıç Timi hain tuzaktan nasıl kurtulacak? Savaşçı 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Savaşçı'nın 65. yeni bölümünde, kimliği belirsiz adamlar, cinayetle suçlanan Yüzbaşı Kağan’ı ve Yüzbaşı Haydar’ı kaçırmaya kalkışırlar. Karargahta olayın yankıları sürerken, Kopuz Albay ile Bayram, Galip ve Emre Astsubaylar’dan da haber alınamamaktadır. Kutalmış Paşa bir yandan onlara ulaşmaya çalışırken diğer yandan da onları tuzağa düşürenleri bulmak için harekete geçer. Ancak gelişen beklenmedik durumlar işleri daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirecektir.

Elsa ve Melik için ise Ankara’da kalmak artık güvenli değildir. Her şeyden habersiz olan Murat Kopuz’u da yanlarına alan Elsa ve Melik, yaptıkları planla Kılıç Timi’ni daha da köşeye sıkıştırırken, Kopuz Albay’a karşı son kozlarını oynayacaklardır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar, Selçuk Astsubay’ı kurtarmaya çalışırken bomba infilak etmiştir. Patlamanın etkisiyle harebeye dönen yapının içinde Yörük Haydar’ı ve Selçuk’u bulmaya çalışan, Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin umutları gittikçe tükenir. Haberi alan Albay Kopuz ise durumu Astsubay Başak’tan gizlemeye çalışsa da bu o kadar kolay olmayacaktır...

Diğer tarafta ise Elsa ve Melik boş durmazlar, Albay Kopuz’u ve Kılıç Timi’nin tamamını hazırladıkları kumpasla alt etmeye çalışacaklardır. Elsa ve Melik sinsi planlarını devreye sokarken, her şeyden habersiz olan Albay Kopuz ve Kılıç Timi için büyük tehlike adım adım yaklaşmaktadır...

