Savaşçı dizisinde Azerin rüzgarı esecek! Savaşçı 55. yeni bölüm fragmanı izle!

Türk dünyasının sevilen sanatçısı Azerin, Savaşçı projesinde konuk olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ayrıca “iki devlet tek millet” vurgusuyla Azerbaycan Türkiye dostluğunu sürekli dile getiren sanatçı, Savaşçı dizisine de teşekkür etti.

SAVAŞÇI 55. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüzbaşı Haydar’ın kalbi durmuştur. Doktorlar Haydar’a müdahale ederken, Kutalmış Paşa’nın aracı da bir grup teröristin saldırısına uğrar. Albay Kopuz karargaha döner dönmez saldırıyı düzenleyenlerin kim olduklarını ve bağlantılarını öğrenmek için harekete geçer. Bütün oklar Karon’u gösterirken Seyfi de plan doğrultusunda, Nora’nın Karon’la tekrar bağlantıya geçmesini sağlayacaktır.

Bu arada kırmızı bültenle aranan bir teröristle ilgili gelen bilgiler karargahı alarma geçirir. Albay Kopuz Seyfi’yi istihbarat toplaması için görevlendirirken Kılıç Timi de teröristi yakalamak için operasyona çıkar. Ancak gelişen beklenmedik olaylar Kılıç Timi ve Seyfi’yi ölümle burun buruna getirecektir.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar saat 20.00'de FOX'ta.

