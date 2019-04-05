Savaşçı dizisine flaş transfer! Savaşçı 69. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Berelilerin” hikayesini ele alan “Savaşçı” dizisi kadrosuna yeni bir isim katıyor.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin güçlü kadrosuna 69. bölümden itibaren sürpriz bir rolle, başarılı oyuncu Sertan Erkaçan katılıyor.

Savaşçı yeni bölümüyle 7 Nisan Pazar akşamı 20.00’de FOX’ta!

