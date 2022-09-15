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Savaşçı'nın Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı Serhat Nalbantoğlu son haliyle şok etti! "Ne kadar yaşlanmış"

15.09.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların tiyatrocusu ve oyuncusu Serhat Nalbantoğlu, Savaşçı, Çemberimde Gül Oya, Kırmızı Oda gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Tiyatro ve oyunculuk kariyerindeki başarılarına devam eden Nalbantoglu'nun son hali, görenleri şaşırttı.

Savaşçı'nın Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı Serhat Nalbantoğlu son haliyle şok etti! "Ne kadar yaşlanmış"

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Serhat Nalbantoğlu, en son Savaşçı dizisinde Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı, Kırmızı Oda dizisinde ise Rıza rolünü canlandırdı. Yer aldığı projelerle seyircilerin aklına kazınan ismin son pozunu görenler tanıyamadı.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

1959 doğumlu 63 yaşındaki oyuncu ve tiyatrosu Serhat Nalbantoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Savaşçı'nın Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı Serhat Nalbantoğlu son haliyle şok etti!

İmaj değiştiren usta oyuncu, sakal bırakınca tanınmadı.

Savaşçı'nın Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı Serhat Nalbantoğlu son haliyle şok etti!

Bu pozlarını görenler, "Ne kadar yaşlanmış", "Sen hep çok yaşa" yorumları yaptı.

Savaşçı'nın Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı Serhat Nalbantoğlu son haliyle şok etti!

Serhat Nalbantoğlu, çok sayıda tiyatro oyununu yönetti ve rol aldı.

Savaşçı'nın Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı Serhat Nalbantoğlu son haliyle şok etti!

1996 yılından beri Size Baba Diyebilir Miyim?, Erkekler Ağlamaz, Yalan Dünya, Arka Sokaklar, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi de olmak üzere birçok başarılı projede yer aldı.

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