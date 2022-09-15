Savaşçı'nın Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı Serhat Nalbantoğlu son haliyle şok etti! "Ne kadar yaşlanmış"

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Serhat Nalbantoğlu, en son Savaşçı dizisinde Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ı, Kırmızı Oda dizisinde ise Rıza rolünü canlandırdı. Yer aldığı projelerle seyircilerin aklına kazınan ismin son pozunu görenler tanıyamadı.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

1959 doğumlu 63 yaşındaki oyuncu ve tiyatrosu Serhat Nalbantoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

İmaj değiştiren usta oyuncu, sakal bırakınca tanınmadı.

Bu pozlarını görenler, "Ne kadar yaşlanmış", "Sen hep çok yaşa" yorumları yaptı.

Serhat Nalbantoğlu, çok sayıda tiyatro oyununu yönetti ve rol aldı.

1996 yılından beri Size Baba Diyebilir Miyim?, Erkekler Ağlamaz, Yalan Dünya, Arka Sokaklar, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi de olmak üzere birçok başarılı projede yer aldı.

