Savaşçı'ya Gazi ziyareti!

İki kızı ve oğlunun da tam bir Savaşçı hayranı olduğunu belirten Atik: “Savaşçı dizisini izlerken sadece izlemiyorum, yaşıyorum da. Kimse bu işleri film diye düşünmesin. Gerçek bunlar ve biz yaşadık. Orada yaşadıklarımı şimdi ekranda izliyorum. O kadar gerçek. Savaşçı çok gerçekçi yazılıyor ve oyuncuları da hakkını veriyor. Eskiden dağda çarpışarak mücadele ediyordum, şimdi vatan sevgisini evlatlarıma ve çocuklara anlatarak mücadeleme devam ediyorum. “dedi.

İbrahim Atik ve ailesi gün boyunca sette oyuncularla fotoğraf çektirip, çekimleri izledi. Oyuncular tarafından çok sıcak karşılandığını belirten Atik, bu ziyaretin kendisi ve çocukları için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.FOX’un Limon Film imzalı sevilen dizisi “Savaşçı” ekibi Gazi İbrahim Atik’ı ağırladı. 1993 yılında Bingöl Elazığ yolunda dağıtıma giden 33 silahsız erin şehit edildiği saldırıdan sağ kurtulan İbrahim Atik, Savaşçı dizisinin oyuncuları ve set ekibi tarafından büyük ilgiyle karşılandı.