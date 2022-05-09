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Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi 120 sterline çalışan bir seks işçisi

09.05.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Grace Parker, Irak ve Afganistan'da görev yapmış oldukça başarılı bir askerdi. Ancak savaşın yarattığı travmalar nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon ile mücadele eden kadın taburcu edildi. Hayatını sürdürmek için şimdi bir seks işçisi olarak çalışıyor.

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi 120 sterline çalışan bir seks işçisi

İngiltere, Sheffield'den Grace Parker, tüm ailesi askeri personel olduğu için sürpriz olmayan bir şekilde kendine askeri bir kariyer edinmişti. Grace, en iyi acemi seçildikten sonra 14 yılını orduda geçirdi. Irak'ta başarıları sebebiyle yoğun övgü aldı. Ardından Almanya'daki başarılı hizmetinin ardından onbaşılığa terfi etti. Daha sonra Afganistan'da savaş mühendisi olarak altı ay geçirdi. Görev yaptığı kamp düzenli olarak cihatçılar tarafından saldırıya uğradı.

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EVLİLİĞİ DE DAĞILDI

GRACE

Eve döndüğünde çavuşluğa terfi eden genç kadın, ne yazık ki iyi hissetmiyordu. Afganistan ve Irak'ta gördükleriyle ilgili kabusları vardı ve sonunda kendisine travma sonrası stres bozukluğu ve bipolar teşhisi kondu. Bu durum askeriyedeki görevinden taburcu edilmesine sebep oldu. Başka bir askerle olan evliliği de bu olayın ardından dağıldı.

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DESTEK OLMADILAR

GRACBE

Ordudaki başarılarının anında unutulduğundan yakınan genç kadın, her ne kadar yaşadığı her şey kendi seçimlerinin sonuçları olsa da, zihinsel sağlık sorunlarıyla boğuşan savaş gazileri için yeterince çaba gösterilmediğini iddia etti. Bir yıl boyunca psikolojik sorunlarla mücadele eden Grace, bu süreçte ordunun sağladığı bir destek olabilseydi belki işlerin bu hale gelmeyeceğini söyledi.

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GELECEĞE BAKIYOR

Grace, sonrasında kendine bir hayat kurabilmek için bir otelde iş buldu ve hemşirelik okudu. Annesi Covid sebebiyle taşınmak zorundan kalınca, genç kadın uzun bir zamanını evsiz geçirdi. Mücadele eden genç kadın çaresiz kaldığı bir zaman diliminde bir flört sitesinde gezinirken aldığı bir teklif üzerine eskortluk yapmaya başladı.

Şimdi biseksüel bir seks işçisi olarak çalıştığını söyledi. Genç kadın "Süreci atlatmak için yapıyorum. Artık geleceğe bakmaya çalışıyorum. Üniversiteye gitmek istiyorum. Seyahat etmek için para biriktiriyorum.” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Asker İngiltere
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