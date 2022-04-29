Kadın cezaevinde akılalmaz olay! İki kadın mahkum hamile kaldı, bebeklerinin babası transseksüel mahkum çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletindeki kadınlara ayrılan tek cezaevi Edna Mahan’da yaşananlar herkesi şaşırtmaya yetti. 800 kadının bulunduğu cezaevinde iki kadının hamile kalması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kadınların hamileliğinin ortaya çıkmasından durumu araştıran yetkililer çocukların babasının aynı hapishanede mahkum olan trans birey Demitrius Minor olduğunu açıkladı.

YASA ÇIKARTILMIŞTI

Daily Mail’de yer alan habere göre Edna Mahan Islahevi’nde yaşanan olayın sonrasında New Jersey İnfaz Memurları Sendikası Başkanı William Sullivan bu gebeliklerin şaşırtıcı olmadığını belirterek "Transseksüel olarak tanımlanan mahkumların kadın tesislerine nakledilmesini engellemek için 2019'da bir tedbir davası açmıştık. Davayı açarken de benzeri durumları örnek göstermiştik" dedi.

2021 yılında verilen karara göre mahkumların cezaevinde tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre barınmasına izin veren bir yasa çıkartıldı. 18 ay boyunca erkek cezaevinde yaşamaya zorlanan bir trans kadının açtığı dava sonucunda verilen karar New Jersey eyaletinde uygulamaya konuldu. Edna Mahan Islahevi’nde 800 mahkumun 27’sinin trans kadın olduğu belirtildi.

“AŞIK OLDUM”

Hapishanede bu tür eylemlerin yasak olduğunu bildiğini ve tecavüz vakalarını duyduğunu ifade eden Bellamy, "Tecavüze uğramadım. Bu tür bir ilişkiye izin verilmediğini biliyorum ama aşık oldum. Bir transseksüelle kendi rızamla seks yaptım" dedi.



