Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Savaştan kaçan 23 yaşındaki Ukraynalı Iryna Zarutska, cuma günü ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir tren istasyonunda bir evsizin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

PARA YARDIMIYLA GELMİŞTİ

Genç kadının halası ve diğer yakınlarına para yardımı için açılan bir kampanya sayfasında savaştan yeni bir başlangıç umuduyla kaçan kadının ABD’ye daha yeni geldiği belirtildi. 34 yaşındaki saldırgan Decarlos Brown, hayati tehlikesi bulunmayan yaralarla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, evsiz adamın tutuklandığını ve birinci derece cinayetten yargılanacağını açıkladı.