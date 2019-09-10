Savcılar Facebook ile neden uğraşıyor?

NewYork Baş savcısı Facebook’un dünyanın en büyük sosyal medya platformu olmasının yasaları çiğnemesine bahane olamayacağını vurgulayan bir paylaşımla soruşturmayı duyurdu.

Soruşturmanın asıl hedefinin ve odak noktasının ne olduğu şu anda net bilinmiyor. Anack savcıların tekel uygulamaları konusuna odaklanacağı düşünülüyor. Öte yandan Facebook da bu soruşturma nedeniyle bir açıklama yaptı. Sundukları tüm hizmetlerin alternatifi olduğunu vurgulayan Facebook, kullanıcıların kaliteleri nedeniyle kendilerini seçtiğinin altını çizdi. Yenilikçi olma çabalarını bırakmaları halinde ise kullanıcıların başka platfromlara gideceklerini bildiklerini dile getirdiler.

Yine de milyarlarca insanın kişisel verilerine erişen Facebook’un bu verileri kullanarak, piyasada rekabeti olumsuz etkileyecek bir avantaj kazanıp kazanmadığı bilinmiyor. Savcıların şimdi şirketin bu “hakim konumunu” ne kadar etik dışı kullandığını tespit etmeye çalışacak.

Öyle görünüyor ki, sosyal medya devine göz dağır verecek bir ceza kesilmesi de gündeme gelebilir. Zira Zuckerberg’ün ABD dolarını olumsuz etkileyecek dijital para girişiminde bulunması devletin hiç hoşuna gitmemişti. Senato, Facebook’tan dijital para yayınlama planlarını ertelemesini istemişti.

Savcıların aniden toplu şekilde Facebook’u soruşturma başlamasının dijita paraya karşı büyük bir tutku besleyen Zuckerberg’ü sıkıştırmak amaçlı olabileceği düşünülüyor.

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