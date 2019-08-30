Savunma Bakanlığı açıkladı! 'Ölü ve yaralıların sayısı 300'den fazla'

Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, "BAE'nin hava saldırılarında, siviller ve ordu güçlerinden yaşamını yitiren ve yaralananların sayısının 300'den fazla" olduğu bilgisi verildi.

BAE'nin, Aden ve kırsalı ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'da yaklaşık 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, BAE uçaklarının halen uçuş halinde olduğu aktarıldı.

BAE'NİN ASKERİ OLUŞUMLARA SAĞLADIĞI DESTEĞE SON VERMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Uluslararası yasaları ve normları ihlal eden kasıtlı saldırıların sorumluluğunun bu saldırıya sebep olanlara ait olduğu vurgulanan açıklamada, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, ülke topraklarından milislerin temizlenmesi ve meşru yönetimin ülkenin tamamında tesis edilmesi taahhüdünde bulundu.

Suudi Arabistan başta olmak üzere koalisyon güçleri, hükümet ve askeri güçlere, saldırıların faillerinin yargılanması çağrısı yapılan açıklamada, BAE'nin devlet egemenliği ve hukuk dışındaki tüm askeri oluşumlara sağladığı desteğe son vermesi gerektiği belirtildi.