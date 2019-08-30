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Savunma Bakanlığı açıkladı! 'Ölü ve yaralıların sayısı 300'den fazla'

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2019 00:12 | Son Güncelleme

Yemen Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığı açıkladı! 'Ölü ve yaralıların sayısı 300'den fazla'

Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, "BAE'nin hava saldırılarında, siviller ve ordu güçlerinden yaşamını yitiren ve yaralananların sayısının 300'den fazla" olduğu bilgisi verildi.

BAE'nin, Aden ve kırsalı ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'da yaklaşık 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, BAE uçaklarının halen uçuş halinde olduğu aktarıldı.

BAE'NİN ASKERİ OLUŞUMLARA SAĞLADIĞI DESTEĞE SON VERMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Uluslararası yasaları ve normları ihlal eden kasıtlı saldırıların sorumluluğunun bu saldırıya sebep olanlara ait olduğu vurgulanan açıklamada, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, ülke topraklarından milislerin temizlenmesi ve meşru yönetimin ülkenin tamamında tesis edilmesi taahhüdünde bulundu.

Suudi Arabistan başta olmak üzere koalisyon güçleri, hükümet ve askeri güçlere, saldırıların faillerinin yargılanması çağrısı yapılan açıklamada, BAE'nin devlet egemenliği ve hukuk dışındaki tüm askeri oluşumlara sağladığı desteğe son vermesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca koalisyon güçlerinin öncüsü olan Suudi Arabistan'a, Yemen'deki meşru yönetimin yanında durma, bu yasa dışı ve haksız askeri tırmanışı durdurma çağrısı yapıldı.

GÜNEYDEKİ GELİŞMELER

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. Ancak BAE'ye ait uçakların bugün düzenlediği hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yemen BAE ölü ve yaralı sayısı

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