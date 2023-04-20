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Savunma nasıl yazılır, savunma dilekçesi örneğinde neler olmalıdır? İş yerinde savunma nasıl yazılır?

05.04.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişi iş yerinde olumsuz durumla karşılaşabilir. Bu olumsuz ve istenmeyen durumlar yaşandığında ise kimi zaman iş yeri, çalışandan savunma isteyebilir. Bu noktada savunmanın doğru bir şekilde yazılması oldukça önemlidir. Etkili bir savunma hazırlamanın da bazı kuralları vardır. Bu kurallara uygun olarak hazırlanan savunmalar, iş yerinde yaşanan olumsuz durumun açıklığa kavuşturulmasını ve haklı-haksız tarafların belirlenmesini sağlar.

Savunma nasıl yazılır, savunma dilekçesi örneğinde neler olmalıdır? İş yerinde savunma nasıl yazılır?

Savunma yazarken istenene etkiyi yaratabilmek için kâğıt kalem seçimine kadar her detay çok önemlidir. Bu sayede kişiler kendi gözlerinden durumu açıkça anlatabilir ve yaşanan durum açıklığa kavuşturulabilir. Özellikle iş yerinde sıkça yaşanan bu olumsuz durumlar karşısında savunma dilekçesinin önemi çok büyüktür. Zorlu bir süreç olan savunma yazımı sonucunda kişi işine devam edebilir ya da işinden ayrılabilir.

Savunma nasıl yazılır?

Savunma dilekçesi sanığın yazması gereken bir belgedir. Yani savunmayı yapacak taraf sanıktır. Bu yüzden herhangi bir savunma yazarken doğru olması açısından uzman bir avukattan yardım almak gerekebilir. Bir savunma yazarken illa somut kanıt ya da olaylardan bahsetmeye gerek yoktur. Sanığın suç işlemesinde etkili olan psikolojik nedenler anlatılabilir. Sanığın lehine olan bütün durum ve kanıtlara yazılı savunma içinde yer verilmelidir.

Bazı savunmalar, sanığın suç işlemediğini kanıtlamada etkili olur. Bu nedenle savunmayı doğru bir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Bu sayede kişiler işlemedikleri bir suçtan dolayı suçlu olarak görülürse, savunma sayesinde aslında olayların nasıl geliştiğini açıklama fırsatı bulabilirler.

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Savunma dilekçesi örneği nasıl yazılır?

Savunma örneği sayesinde bir savunma dilekçesi yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiği öğrenilebilir. Savunma dilekçesi örneğinde olması gerekenler:

  • Savunmanın verileceği mahkeme ismi
  • Dosya numarası
  • Savunma yapan kişinin ismi ve soyadı, TC kimlik numarası
  • Savunma dilekçesi konusu
  • Açıklamalar
  • Sanığın lehine olan deliller
  • Sonuç
  • Talep
  • İmza

Yazılı savunma örneği oluştururken olayları açık ve sade bir şekilde anlatmaya dikkat edilmelidir. Varsa görsel unsurlarla kanıtlara da yer verilmelidir. Tutanak savunma örneği yazılırken tutanağın yazıldığı tarih de atılmalıdır. Savunma dilekçesi yazma konusunda bir uzmandan destek alarak daha etkili ve doğru bir savunma yazmak mümkündür. Kurum tarafından bir savunma istendiğinde en kısa zamanda o savunmayı yazıp ilgili birimlere iletmek oldukça önemlidir.

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İş yerinde savunma nasıl yazılır?

İş yeri savunma örneği sayesinde iş yerinde herhangi bir savunma yazmanız gerektiğinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. İş yerinde doğru bir savunma yazarken şu detayları bilmenizde fayda vardır:

  • Savunmayı yazmak için en ideal kağıt boş bir A4 kâğıdıdır. Kesinlikle çizgili ya da kareli bir kağıt kullanılmamalıdır.
  • Savunma yazarken ister el yazısı ister bilgisayar yazısı kullanılabilir.
  • Boş kağıdın sağ üst köşesinde o günün tarihi atılmalıdır.
  • Savunmada hitap edilen kurum olarak çalışılan firmanın personel işleri müdürlüğü seçilebilir. Örneğin “XXX şirketi Personel İşleri Müdürlüğüne” şeklinde olmalıdır.
  • 2 satır aşağıdan başlayarak savunmanın istendiği tarih yazılmalıdır. “XXX tarihli savunma isteğinize istinaden” şeklinde cümleye başlanabilir.
  • İş yeri savunması yazarken olaylar tek tek, paragraf halinde ya da maddeli olarak belirtilebilir.
  • Olaylar açık, anlaşılır ve sade cümlelerle anlatılmalıdır.
  • Görsel unsurlar delil olarak kullanılacaksa, savunmada bu belirtilmeli ve görsel ögeler de dosya içine eklenmelidir.
  • Savunma bittikten sonra bir alt satıra “Bilgilerinize sunarım” şeklinde bir cümle eklenmelidir.
  • Kağıdın sağ alt köşesine ise ad soyad yazılmalı ve imza atılmalıdır.
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