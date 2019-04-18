Sayısal Loto sonuçları 17 Nisan: Yeni bir devir serisi mi başlıyor?

17 Nisan Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresinin düzenlediği 1210. Çekilişte 6 bilen çıkmadı. Çekilişte çıkan numaraların hepsini birden bir kolonda bilebilen çıkmayınca 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak çekilişe 900 bin TL’ye yakın ikramiye devretti. İşte 17 Nisan Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1210. çekilişte kazandıran numaralar 3, 10, 18, 23, 24 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1210'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 860 bin 281 lira 76 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 4 bin 530 lira 5 kuruş, 4 bilen 3 bin 697 kişi 74 lira 30 kuruş ve 3 bilen 70 bin 647 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 403 bin 611 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 898 bin 693 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 503 bin 87 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

