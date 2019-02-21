Sayısal Loto sonuçları: Sorgulama, tahminler, en çok çıkan numaralar! Sayısal Loto ne zaman çekiliyor?

İlk olarak Almanya’da geliştirilen bu oyun 1996 yılından bu yana Sayısal Loto ismiyle ülkemizde de oynanmaktadır. Her hafta şans oyunu müdavimleri Sayısal Loto sonuçları ne oldu, devretti mi büyük ikramiye çıktımı yakından takip ederler. MPİ’nin haftalık düzenlenen oyunları içinde en eskisi olan Sayısal Loto için en popüleri de demek yanlış olmaz. Öyle ki diğer oyunlar haftada 1 kez çekilirken Sayısal Loto 2 kez çekilir. Sizin için gerek güncel Sayısal Loto sonuçları gerekse de oyunla ilgili nasıl oynanır, ne zaman çekilir, oynama tavsiyeleri nelerdir, tahmin yürütülebilir mi, en çok çıkan numaralar hangileridir gibi soruların cevabını yazımızda paylaştık. SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 ŞUBAT Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1194'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 7, 27, 31, 32 ve 45 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1194'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 878 bin 231 lira 44 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 83 kişi 5 bin 281 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 642 kişi 71 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 84 bin 911 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 697 bin 945 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 87 bin 568 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 608 bin 583 lira 48 kuruş kamuya aktarılacak. SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR Milli Piyango İdaresinin şans oyunu çekiliş takvimine göre Sayısal Loto çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün çekiliyor. Sayısal Loto çekilişleri diğer şans oyunları gibi MPİ’nin Ankara Balgat’ta bulunan genel merkez binasına gerçekleştirilmektedir. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesindeki canlı yayın sayfasından (http://mpi.gov.tr/node/102) canlı olarak da izlenebilir. SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? Sayısal Loto ilk çıktığında ismine 6/49 ibaresi de dahildi ki zaten bu ibare oyunun ana sistemini direkt olarak açıklıyor. Sayısal Loto çekiminde 1-49 aralığından oluşan sayı kümesinden çekiliş yapılmaktadır. Oyuncular 1’den 49’a kadar numaraların sıralandığı bir kolonda 6 numara seçerler. Çekilişte çıkan 6 numara, bir kolonda işaretlenmiş 6 numara ile eşleşirse büyük ikramiye kazanılmış olur. Sayısal Loto ayrıca 3, 4 ve 5 numara tahmin edenlere de ikramiye vermektedir ki ikramiye dağılımı şu şekildedir:

İkramiye grupları İkramiye dağılım oranları 6 %38 5 %16 4 %12 3 %34 Toplam 100 SAYISAL LOTO TAHMİNİ VE TAVSİYELERİ Sayısal Loto tahmine dayalı bir oyundur ama bu belli bir mantık çerçevesinde çıkacak rakamların istikrarlı bir şekilde tahmini mümkün değildir. Yine de şans oyunu müdavimleri sayısal Loto oynayanlar çeşitli taktikler tavsiye etmektedir. İnsanların denediği yöntemlerden biri her onlu basamaktan sayılar barındıracak şekilde tercih yapmaktır. Örneğin 2, 13, 22, 35, 45 gibi her basamaktan bir tane seçtikten sonra sonuncu numarayı da 10’lu, 20’li veya 30’lu basamaklardan seçilebilir.

En çok çıkan numaralar da şans oyunu müdavimlerinin dikkate aldığı, önem verdiği bir istatistiktir. Oyuncular kupon doldururken en çıkan numaraları da dikkate alırlar. Biz de sizin için yazımızın devamında Sayısal Loto’da en çok çıkan sayılar ile beraber en az çıkanları da paylaştık.,

Bazı oyuncular ise en çok çıkan yerine ve en çok çıkanlarla beraber en az çıkan numaraların da dikkate alınması gerektiğine inanıyor. Buna inanların yürüttüğü mantık da en az çıkan numaraların daha çok çıkanlara yetişeceği, bu sayıların çıkma eğiliminin daha fazla olduğu üzerinedir. Ancak tabii ki bu sağlam bir oyun modeli oluşturulacak bir mantık değildir.

Loto oyuncularının çok sık başvurduğu bir yöntem de kuponu makineye oynatmaktır. Nitekim büyük ikramiyeler makineye oynatılmış kuponlardan da çıkmaktadır. Yani Sayısal Loto tahminini kendiniz değil de makineye yaptırabilirsiniz. Çekilişte rakamların rastgele çekildiği göz önüne alınırsa makinenin rastgele rakamlar belirlemesi mantıklı ve baş ağrıtmayan bir yöntem olarak tercih edilebilir. Her hafta yeni numara düşünmek yerine makineye oynatmak tercih edilebilir. Kimi şans oyuncuları her hafta kupon değiştirmeye karşıdır ve her hafta yanı numaralara oynanması gerektiğini belirtirler. Çünkü istatistiksel olarak Sayısal Loto çekilişlerinin sonsuza kadar devam edeceğini ön koşulu ile seçtiğiniz rakamlar bir zaman çekilişte mutlaka çıkmak zorundadır. Tabii bunu göremeye ömrünüzün vefa etmesi düşük bir olasılıktır. Yine de kupon değiştirmek yerine bir gün mutlaka çıkacağı olasılık kuralına dayanarak hep aynı numaralı kuponların oynanması tavsiye edilmektedir. Kendi şansına güvenenlerin deneyebileceği bir yöntemde evde çekiliş yapmaktır. Kağıtlara sayıları yazıp bir torbaya koyduktan sonra kendi çekilişinizi yapabilirsiniz. Evde tombala oyununuz varsa 80’den sonraki numaraları çıkartıp tombala torbasından faydalanabilirsiniz.