Saynur Öztürk Kaldırım ile Panayiotis Karagianis'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Türk futbolunun gündemine oturan Saynur Öztürk Kaldırım - Panayiotis Karagianis ilişkisine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk Kaldırım'ın Yunan fenomen Panayiotis Karagianis ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve ikilinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

İddiaya dair bugün yeni gelişmeler yaşandı. Saynur Öztürk Kaldırım ile Panayiotis Karagianis'in Phuket'te yaptığı tatilin fotoğraf ve videoları yayınlandı.

Fotoğafta ikilinin yakınlığı dikkat çekerken, videoda ise el ele tutuştukları görüldü.

Konuya dair Hasan Ali Kaldırım herhangi bir açıklama yapmazken, Saynur Öztürk Kaldırım ve Panayiotis Karagianis'ten de bir açıklama gelmedi.

Saynur Öztürk Kaldırım ile Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında dünya evine girmişti.





