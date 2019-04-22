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Saynur Öztürk Kaldırım ile Panayiotis Karagianis'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 22.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk Kaldırım'ın yıldız futbolcuyu Yunan fenomen Panayiotis Karagianis ile aldattığı iddia edilmiş ve ikilinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Saynur Öztürk Yıldırım ve Panayiotis Karagianis'nin Phuket'te yaptıkları tatilden yeni fotoğraf ve videolar da ortaya çıktı.

Türk futbolunun gündemine oturan Saynur Öztürk Kaldırım - Panayiotis Karagianis ilişkisine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk Kaldırım'ın Yunan fenomen Panayiotis Karagianis ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve ikilinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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İddiaya dair bugün yeni gelişmeler yaşandı. Saynur Öztürk Kaldırım ile Panayiotis Karagianis'in Phuket'te yaptığı tatilin fotoğraf ve videoları yayınlandı.

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Fotoğafta ikilinin yakınlığı dikkat çekerken, videoda ise el ele tutuştukları görüldü.

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Konuya dair Hasan Ali Kaldırım herhangi bir açıklama yapmazken, Saynur Öztürk Kaldırım ve Panayiotis Karagianis'ten de bir açıklama gelmedi.

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Saynur Öztürk Kaldırım ile Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında dünya evine girmişti.

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Saynur Öztürk Saynur Öztürk Kaldırım Hasan Ali Kaldırım Panayiotis Karagianis

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