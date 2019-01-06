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Scarlet Johansson +18 videoları için sessizliğini bozdu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.01.2019 09:02 | Son Güncelleme

Yıldız oyuncu Scarlett Johansson, yüzünün kullanıldığı sahte cinsel içerikli videolara dair yeni açıklama yaptı. Johansson, "Kendinizi korumak boşa kürek çekmektir" dedi.

Scarlet Johansson +18 videoları için sessizliğini bozdu

Hollywood'un iki güzel oyuncusu Scarlet Johansson ve Jennifer Lawrence'ın başı sahte cinsel içerikli filmlerle dertte. Yüzlerinin kullanıldığı +18 filmlerle ilgili sıkıntı yaşayan iki yıldızdan Scarlet Johansson, açtı ağzını yumdu gözünü.

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Güzel yıldız Scarlet Johansson, konuyla ilgili The Washington Post'a konuştu, Oyuncu, 'deepfakes' olarak bilinen bu tür durumlarla uğraşmanın tam anlamıyla vakit kaybı olduğunu söyledi.

YASAL OLARAK YARARSIZ BİR ARAYIŞ

Johansson, yapay zekayla üretilen ve kişilerin rızası alınmadan yayınlanan sahte porno videoları için, "Bunun yasal olarak yararsız bir arayış olduğunu düşünüyorum. Çünkü internet, kendisini yiyen karanlık bir solucan deliği" ifadelerini kullandı.

Bu tarz haberlerle sık sık karşılaştığını belirten oyuncu, "Gerçek şu ki, kendinizi internetten ve ahlaksızlığından korumaya çalışmak, boşa kürek çekmek demektir" dedi.


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