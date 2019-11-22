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Scarlett Johansson 35 yaşında! Scarlett Johansson kimdir? Scarlett Johansson’un rol aldığı filmler

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ödüllü sanatçı Scarlett Johanson 35. yaşını kutluyor. Çocukluğundan itibaren kamera karşısında olan güzel yıldız, son dönemde Marvel karakterlerinden Kara Dul rolüyle ön plana çıktı. Önümüzdeki yıllarda solo Kara Dul filmiyle (Natasha Romanoff / Black Widow) karşımıza çıkmaya hazırlanan Scarlett Johanson’un bugün doğum günü. İşte dünden bugüne Scarlett Johansson…

Scarlett Johanson, genç yaşına rağmen sinema dünyasına adını altın harflerle yazmayı başaran nadir isimlerden biri. BAFTA ödülü sahibi Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson 14 yaşındaki başlayan kariyerinde Atlara Fısıldayan Adam filmindeki rolü ile çıkış yaptı.

Daha sonra Hayalet Dünyası, Bir Konuşabilse ve İnci Küpeli Kız gibi filmlerde rol alan Johansson Marvel Evreni'nde canlandırdığı Kara Dul rolüyle (Natasha Romanoff / Black Widow) dünya çapında üne kavuştu. Filmlerde canlandırdığı karakterlerle özdeşleşmeyi başaran oyuncu, şimdiye kadar her rolünü hakkını vererek hayranlarının karşısına çıktı.

İLK OSCAR ADAYLIĞI 20 YAŞINDA GELDİ

1984 New York doğumlu olan Johansson kariyerine erken yaşlarda başladı. İlk Oscar adaylığı 20 yaşında gerçekleşen efsane oyuncu henüz kariyerinin ilk yıllarında sadece masum güzelliğiyle dikkat çekiyordu.

Google kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanarak, dünyanın en güzel kadınları listesinde adını zirveye yazdırdı. Annesi Polonyalı, babası ise Danimarkalı olan yıldız, Esquire dergisi tarafından iki kez yaşayan en seksi kadın seçildi.

Scarlett Johansson, kendisi gibi oyuncu olan Ryan Rynolds ile 2008-2011 yılları arasında 3 yıllık bir evlilik yaşadı.

Yönetmen Woody Allen'ın favori oyuncularından biri olan aktris bugün (22 Kasım 2019) 35. yaşını kutluyor. İşte 35. yaşına özel en güzel fotoğrafla Scarlett Johansson…


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Anahtar Kelimeler:
Scarlett Johanson yaşayan en seksi kadın Black Widow

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hay sizin zevkinize !!! yaşayan en seksi kadınmış yapmayın ....!
hastasıyızzz dedeeeee
yüz oturumundaki başkalıgı görüp yaşamıyormusunuz
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