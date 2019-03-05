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Scarlett Johansson ile Colin Jost evleniyor

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SİNEMA TV  | 05.03.2019 09:05 | Son Güncelleme

Daha önce iki kez evlenen güzel oyuncu Scarlett Johansson, üçüncü evliliğini Colin Jost ile yapmaya hazırlanıyor.

Scarlett Johansson ile Colin Jost evleniyor

Hollywood’un en çok kazanan aktristi olan Scarlett Johansson'ın komedyen sevgilisi Colin Jost ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Son olarak Avengers filmiyle beyazperdede boy gösteren yıldız oyuncunun daha önce başından iki evlilik geçmişti. İki yıldır ilişkileri devam eden ikili Us Weekly'nin haberine göre bir süredir aynı evi paylaşıyor ve çocuklarıyla birlikte aile hayatı sürüyor. Aşklarını ilk günkü gibi koruyan çift, yaz aylarında dünyaevine girmeyi planlıyor. Bir süredir 36 yaşındaki komedyenle birlikte olan 34 yaşındaki Johansson'un yaz aylarında evlenmeye sıcak baktığı belirtildi.

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Johansson daha önce, evliliğin fikir olarak romantik ve güzel olduğunu, onu hayata geçirmenin de güzel bir şey olduğunu söyleyerek, “Tekeşli olmanın doğal olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylediğim için belki tepki çekeceğim" ifadelerini kullanmıştı. İlk evliliğini Deadpool karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Ryan Reynolds ile 2008 yılında yapmıştı. Çiftin yolları 2011 yılında ayrılmıştı. Scarlett Johansson ikinci evliliğini Romain Dauriac ile 2014 yılında gerçekleştirmişti. Bu evlilik de sadece 3 yıl sürmüştü. Johansson'un bu evlilikten Rose Dorothy Dauriac isimli bir çocuğu dünyaya geldi.


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Anahtar Kelimeler:
scarlett Johansson Colin Jost avengers

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRKLERDE BÖYLE KIZ YOK YA BİZİMKİLER HEPSİNİN EGOSU TAVAN YAPMIŞ KENDİNİ BEĞENMİŞLİK Bİ HAVALAR Bİ HAVALAR SANIRSIN HEPSİ HOLLYWOOD GÜZELİ BİDE BİR ÇİRKİNLER YÜZÜNDEKİ MAKYAJ ARTIK KATMAN OLUŞTURMUŞ
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