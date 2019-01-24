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Scarlett Johansson’lu Black Widow’dan ilk bilgiler gelmeye başladı

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SİNEMA TV  | 24.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

Scarlett Johansson’ın yer alacağı solo Black Widow filminin çekimleri şubat ayının sonunda başlayacak.

Scarlett Johansson’lu Black Widow’dan ilk bilgiler gelmeye başladı

Sinema sektöründeki kadın işi filmlere bir yenisi daha ekleniyor. DC’nin Wonder Woman ile büyük bir başarı yakalamasının ardından Marvel de boş durmamış karşılığında Captain Marvel kartını oynamıştı. Yeni gelen bilgilere göre Marvel bir atağa daha kalkarak, Scarlett Johansson’lu Black Widow filminin çalışmalarına hız vermiş.

Geçtiğimiz yıl Black Widow filmi için bağımsız filmlerle dikkat çekmiş farklı kadın yönetmenlerle yapılan uzun görüşmeler sonucunda Marvel’in yeni filmini, en son Berlin Syndrome‘u çeken Cate Shortland‘in yöneteceği açıklanmıştı. İlk Avengers filminin öncesinde geçip Natasha Romanoff’un bugün tanıdığımız kahramana dönüşmesinin hikâyesini anlatması beklenen filmin çekimlerine şubat ayının sonlarına doğru start verilecek.

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Geeks Worldwide‘ın haberine göre filmin çekimleri, 28 Şubat‘ta başlayacak ve mart ayı boyunca devam edecek. Filmin çekimleri, Hırvatistan ve Miami’de gerçekleştirilecek. Scarlett Johansson dışında oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimlerin henüz açıklanmadığı Black Widow filminin, 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
scarlett Johansson Black Widow Captain Marvel

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