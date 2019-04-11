Scarlett Johansson paparazziler yüzünden ölümden döndü

Scarlett Johansson geçtiğimiz gün, paparazziler nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Ünlü aktris Johansson, Jimmy Kimmel’ın sunduğu televizyon programının gerçekleştiği stüdyodan çıkıp arabasına biniyor. Yanında dört yaşındaki kızı da var.

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Johansson’u gören paparazziler de oyuncunun peşine takılıyor. “Peşimize takılan muhabirler kural tanımıyor. Öyle ki, trafikte kırmızı ışıktan bile geçiyorlar” diyen yıldız isim derhal bulunduğu bölgedeki en yakın karakolda gidip, paparazilerden şikayetçi oluyor.

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Verdiği ifadede paparazzilerin hem kendi hem kızının, hem başka sürücülerin, hem de yayaların hayatını tehlikeye attıklarını söylemiş. Öyle ki durumun ciddiyetini Lady Diana’nın yaşadığı trajik kazayla örneklendirmiş.

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Scarlett, “Bu acı kaza bile paparazilerin yetkilerini sınırlandıracak bir yasaya vesile olamadı. Kuralsız muhabirlerin hedefi haline geliyoruz. Soruyorum, paparazilerin sapıklardan ne farkı var? Yaptıklarıyla yasa önünde sabıkalı olarak sınıflandırılmalılar” diyor.

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Ünlü oyuncu yaşadığı olayı, Lady Diana’nın başına gelen talihsiz olaya benzetti.

