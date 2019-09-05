Scarlett Johansson, Woody Allen’ın masum olduğuna inanıyor

Scarlett Johansson, Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde birlikte çalıştığı yönetmen Woody Allen’ı savundu.

1992 yılında henüz 7 yaşında olan üvey kızı Dylan Farrow‘u istismar ettiği yönündeki iddialar nedeniyle hedefteki adam haline gelen Woody Allen’a, Scarlett Johansson’dan destek geldi. MeToo ve Time’s Up hareketlerinin etkisiyle Hollywood’daki saygınlığını yitiren ve dağıtımcı bulamaycak hale gelen Woody Allen, aynı zamanda Amazon’la yaptğı 4 filmlik anlaşmasından da olmuştu. Devam eden projeleri bir bir iptal edilen yönetmen hakkında daha önce birlikte çalıştığı Rebecca Hall, Timothée Chalamet, Selena Gomez gibi önemli isimler yönetmenle çalıştıkları için pişman olduklarını söyleyip bir daha Allen’la çalışmayacaklarını açıklamıştı.

Cephenin bir tarafında işler bu şekilde devam ederken, her seferinde masum olduğunu dile getiren Woody Allen ‘ın tarafında olanlar da var. Javier Bardem ve Diane Keaton gibi isimler Allen hakkında pozitif konuşanlar. Her şeye rağmen çalışmalarına son hız devam eden yönetmen, yeni filmi Rifkin’s Festival için Christoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya gibi oyuncularla anlaşma yaptı bile.