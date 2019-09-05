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Scarlett Johansson, Woody Allen’ın masum olduğuna inanıyor

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SİNEMA TV  | 05.09.2019 09:05 | Son Güncelleme

Daha önce 3 filmde birlikte çalıştığı yönetmen Woody Allen hakkında konuşan Scarlett Johansson, yönetmenin masum olduğuna inandığını ve yeniden birlikte çalışmak istediğini söyledi.

Scarlett Johansson, Woody Allen’ın masum olduğuna inanıyor

Scarlett Johansson, Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde birlikte çalıştığı yönetmen Woody Allen’ı savundu.

1992 yılında henüz 7 yaşında olan üvey kızı Dylan Farrow‘u istismar ettiği yönündeki iddialar nedeniyle hedefteki adam haline gelen Woody Allen’a, Scarlett Johansson’dan destek geldi. MeToo ve Time’s Up hareketlerinin etkisiyle Hollywood’daki saygınlığını yitiren ve dağıtımcı bulamaycak hale gelen Woody Allen, aynı zamanda Amazon’la yaptğı 4 filmlik anlaşmasından da olmuştu. Devam eden projeleri bir bir iptal edilen yönetmen hakkında daha önce birlikte çalıştığı Rebecca Hall, Timothée Chalamet, Selena Gomez gibi önemli isimler yönetmenle çalıştıkları için pişman olduklarını söyleyip bir daha Allen’la çalışmayacaklarını açıklamıştı.

Cephenin bir tarafında işler bu şekilde devam ederken, her seferinde masum olduğunu dile getiren Woody Allen ‘ın tarafında olanlar da var. Javier Bardem ve Diane Keaton gibi isimler Allen hakkında pozitif konuşanlar. Her şeye rağmen çalışmalarına son hız devam eden yönetmen, yeni filmi Rifkin’s Festival için Christoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya gibi oyuncularla anlaşma yaptı bile.

woody-allen-scarlett-johansson

Hollywood’un en çok kazanan isimlerinden Scarlett Johansson da, Woody Allen’a destek verenler kervanına katıldı. Daha önce Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde Allen ile çalışan Johansson, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda Allen’ı çok sevdiğini söylerken, yönetmene inandığını ve istediği zaman onunla çalışacağını ifade etti.

Filmloverss’ın haberine göre; Johansson, Allen ile yaptığı konuşmaların ardından yönetmenin masum olduğuna ikna olmuş gibi görünüyor. Başarılı oyuncu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Woody ile mümkün oldukça görüşüyorum ve bu konu hakkında onunla birçok kez konuştuk. Bu konuda hakkında oldukça açık konuştum ve o da aynı açıklıkla karşılık verdi. Masum olduğunu savunmaya devam ediyor ve ben ona inanıyorum.”


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Anahtar Kelimeler:
scarlett Johansson Woody Allen Match Point Scoop Vicky Cristina Barcelona

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