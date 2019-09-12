Dünyaca ünlü oyuncu: Trump bana aşık!

ABD kamuoyu Arnold Schwarzenegger ile Donald Trump'ın yıllardır kan davalı gibi kavga etmesini kanıksamışken, ilkinden merak gıdıklayan bir açıklama geldi.

Avusturya kökenli vücut geliştirme şampiyonluğundan Hollywood'un Terminatör'üne evrilmesini iki dönem Kaliforniya eyaleti valiliğiyle taçlandırmış 72 yaşındaki Schwarzenegger, Trump'ın saldırılarını, aslında kendisine aşık olması ve kendisinin yerinde olmak istemesiyle gerekçelendirdi.

'Men's Health' dergisinin ekim sayısının kapak konusu olan Terminatör, "Trump bana aşık. İşin gerçeği böyle. Trump aslına bakarsan ben olmak istiyor" diyerek şu izahatı getirdi:

"Benden korktuğunu sanmıyorum. Ama eski günlerde birlikte güreş müsabakalarına gittiğimizde, vücutlu insanlara ve onların ringde etrafa sıçramalarına, bedensel beceri sergilemeye ve benzeri şeylere hayranlığını hatırlıyorum da, buna büyük hayranlığı vardı."

ABD'nin emlak kralı olmasının yanısıra televizyonların da reality şov yıldızı olan Trump, Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilirken 'Çırak' programının sunuculuğunu Schwarzenegger'e devretmişti.