Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası olan Scott Disick, genç sevgilisi Sofia Richie ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamalarından gelir elde edecek.

Yakında nişanlanacakları konuşulan çift, 14 Şubat'ta katılacakları bir partiden 200 bin dolar kazanacak. Güller ve şampanyalarla renklenecek olan partide Disick ile Richie, hayranlarıyla da tanışacak.

Aynı gece, 35 yaşındaki Disick ile 20 yaşındaki Richie'nin nişanlanması da bekleniyor. Üstelik, o anları Keeping Up With The Kardashians kameraları da kaydedecek.

ESKİ AİLESİ DESTEKLİYOR

Kardashian- Jenner ailesinin "akıl hocası" olan anne Kris Jenner, kızının eski sevgilisi ile onun yeni sevgilisinin nişanlarının, programın izlenme oranını da artıracağı görüşünde.

Scott Disick,uzun süre Kourtney Kardashian ile birlikteydi. Üç çocuk sahibi olan çift, tam evlilik haberi beklenirken ayrıldı.

Ancak Keeping Up With The Kardashians programının simalarından biri olan Scott Disick yine de programdan ayrılmadı.

Disick'in yeni sevgilisi Sofia Richie, ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin küçük kızı. Ünlü şarkıcı her ne kadar kızının Scott Disick ile birlikte olmasına onay vermese de genç model, aşkından vazgeçmiyor. Hatta genç kızın Disick'den çocuk sahibi olmaya çalıştığı da konuşuluyor.

Sofia Richie, bir dönem şarkıcı Justin Bieber ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Disick ve Richie, Scott Disick'in eski sevgilisi Kourtney Kardashian'ın da katılımıyla üçlü bir Meksika tatili yapmıştı bu yaz. Kourtney Kardashian, eski sevgilisi Disick'in Richie ile aşkını destekliyor.