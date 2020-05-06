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Scott Disick yine rehabilitasyon merkezine yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

Ünlü TV şovu yıldızı Kourtney Kardashian’ın eski eşi, Lionel Richie’nin kızı Sofia Richie’nin sevgilisi Scott Disick, alkol ve uyuşturucu tedavisi için rehabilitasyon merkezine yatırıldı.

Scott Disick yine rehabilitasyon merkezine yatırıldı

Geçtiğimiz haftaya kadar koronavirüsünü umursamayan ve genç sevgilisi Sofia Richie ile plajlarda boy gösteren Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick, alkol ve uyuşturucu bağımlığından dolayı rehabilitasyon merkezine yatırıldı.

37 yaşındaki Disick 2015 yılında da yine aynı sorunlardan dolayı Kaliforniya’da bir merkeze yatırılmıştı. Scott Disick seks bağımlılığı sebebiyle de zor dönemler geçirmişti.

Disick'in eski eşi Kardashian tedavi olmadıkça çocuklara izin vermeyeceğini söyleyince ünlü isim mecburen hastaneye yatmak zorunda kaldı.

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Disick'in fotoğrafının sızdırılması sonrası rehabilitasyondan çıkış yaptığı ve tesis içindeki bir fotoğrafının sızdırılmasından sonra dava açmayı planladığını açıklandı.

Seks bağımlısı olduğunu itiraf eden Scott, verdiği bir röportajda, ‘Şunu söylemeliyim ki herkesin beni seks bağımlısı olarak göstermesi biraz kabalık. Ben sadece seksi seviyorum. Ama seks bağımlısı değilim’ demişti.


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