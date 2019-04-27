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'Sebebi neydi ki?' Diyeceğiniz dövme modelleri!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Farklı olmak istemek, kimsenin yapmadığı şeyleri yapmak istemek bir nebze normal olabilir. Ancak bu dövme modellerini yaptıranlar ise işin dozunu biraz kaçırmış.

'Sebebi neydi ki?' Diyeceğiniz dövme modelleri!

Bu çılgın dövmeler sizlere hayatı sorgulatacak. İlginçliğin dozunu kaçıran bu insanların absürt dövmeleri sizleri hem şaşkınlığa uğratacak hem de gülme krizine sokacak. Hiç bir zaman yaptırmak istemeyeceğiniz birbirinden tuhaf dövmeleri sizler için bir araya getirdik.

İşte akla ziyan dövme modelleri...

  1. 1dövme

  2. 2dövme

  3. 3dövme

  4. 4dövme

  5. 5dövme

  6. 6dövme

  7. 8dövme

  8. 9dövme

  9. 10dövme

  10. 11dövme

  11. 12dövme

  12. 13dövme

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