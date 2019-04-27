'Sebebi neydi ki?' Diyeceğiniz dövme modelleri!

Bu çılgın dövmeler sizlere hayatı sorgulatacak. İlginçliğin dozunu kaçıran bu insanların absürt dövmeleri sizleri hem şaşkınlığa uğratacak hem de gülme krizine sokacak. Hiç bir zaman yaptırmak istemeyeceğiniz birbirinden tuhaf dövmeleri sizler için bir araya getirdik.
İşte akla ziyan dövme modelleri...
Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek
'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!
2050'de antibiyotik direnci nedeniyle ölümler kanseri geçecek
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Sağlık Bakanı Koca: Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum