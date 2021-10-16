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Sebihan Altunay kimdir? Sebihan Altunay kaç yaşında ve nereli?

16.10.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebihan Altunay, 16 Ekim Cumartesi akşamında TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programının dikkat çeken yarışmacılarından biridir. Performansı ile üç jüriyi döndürmeyi başaran Sebihan Altunay bir üst tura geçmeyi başardı. İşte merak edilenler...

Sebihan Altunay kimdir? Sebihan Altunay kaç yaşında ve nereli?

Yıllardır seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen O Ses Türkiye yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Sebihan Altunay, O Ses Türkiye'de sergilediği performans ile jürileri etkiledi. Sebihan Altunay Instagram'da "sebihanmusic" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte merak edilenler...

Sebihan Altunay kimdir? Sebihan Altunay kaç yaşında ve nereli?

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI SEBİHAN ALTUNAY KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021 yarışmacısı Sebihan Altunay, 21 yaşındadır. Yarışmaya Sakarya’dan katılan yarışmacı, aslen Rizeli ve iki kardeşi var. Ailesiyle yaşayan Sebihan Altunay, tek geçim kaynağının müzik olduğunu ifade etti. Sebihan Altunay müzikle, dinleyici olarak gittiği kafede kendisine mikrofon uzatıldığında tanışmış. Sonrasında ise müziği meslek olarak kabul etmiş. Sebihan Altunay İstanbul ve Sakarya'da sahne alıyor.

O Ses Türkiye yarışma programında "Yatma Yeşil Çimene" isimli şarkıyı seslendiren Altunay, yarışmaya Beyazıt Öztürk ile devam etmeye karar verdi.

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TV8 O Ses Türkiye
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