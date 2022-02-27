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Şebnem Dönmez Yasak Elma'da hangi rolü canlandıracak?

27.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de 5. sezonuyla ekranda olan Yasak Elma dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Son olarak Son Yaz isimli dizide rol alan Şebnem Dönmez, Yasak Elma ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Şebnem Dönmez Yasak Elma'da hangi rolü canlandıracak?

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma pazartesi akşamları heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

ŞEBNEM DÖNMEZ YASAK ELMA'DA

Medcezir dizisinde hayat verdiği Asude karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Son Yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Dönmez, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Şebnem Dönmez, yeni bölümü heyecanla beklenen dizide 'Handan Kılıç' karakterine hayat verecek.

Yasak Elma, yeni bölümüyle pazartesi 20.00'de FOX'ta.

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Yasak Elma dizisi Şebnem Dönmez
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