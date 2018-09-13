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Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 09:16 | Son Güncelleme

Manken Şebnem Schaefer’ın izni olmadığı halde bir televizyon kanalına katılıp küçük düşürücü açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla eski avukatı İbrahim Fırat’a açtığı 140 bin liralık tazminat davası reddedildi. Şebnem Schaefer, “Davalı yüzünden hakkımda deli raporu alındı. Cinsel durumumla ilgili rapor alındı. Bakireliliğim ilgili açıklamalarda bulundu. Onun yüzünden Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldım. İtibarım sarsıldı. Maddi ve manevi zarar gördüm” dedi.

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Şebnem Schaefer, eski avukatı İbrahim Fırat’ın izni olmadan birçok televizyon programına katılıp kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü. Şebnem Schaefer’in avukatı Ruken Özdemir dilekçede şu iddialara yer verdi: “Davalı ‘Orada Neler Oluyor’ adlı televizyon programında müvekkilim için, ‘Müvekkilime güveniyorum. İstenirse tekrar bekaret raporu alabiliriz. Mahkemeden Özcan Deniz’in biseksüel olup olmadığına ilişkin rapor isteyeceğiz. O, (Özcan Deniz) müvekkilim için deli raporu istedi. Bu müvekkilimi çok üzdü’ şeklinde meslek kurallarına tamamen aykırı, sır saklama yükümlülüğüne ters ve müvekkilimi küçük düşürücü açıklamalarda bulunmuştur. Bu durum basında “Deli raporu çıktı” şeklinde geniş yer bulmuş ve müvekkilimin itibarını sarsmıştır.”

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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık 10 yıldır süren davanın karar duruşmasına davacı Şebnem Schaefer ile avukatı Ruken Özdemir katıldı. Davalı İbrahim Fırat’ı ise avukatları temsil etti. Mahkemede söz alan Şebnem Schaefer, “Ben ona güvendim. 10 seneden beri bir mücadele içerisindeyim. Adalete güveniyorum. Takdir mahkemenindir. Davamın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalı İbrahim Fırat’ın avukatı Dilek Taylan da, “Davanın reddini istiyoruz. Davacının maddi bir zararı yoktur. İleri sürülen televizyon programına müvekkilim davacının isteği üzerine katılmıştır. Programın yayınlanmasından 1 yıl 3 ay sonra müvekkilimi avukatlıktan azletmesi davacının zarar görmediğinin ispatıdır. Dava reddedilsin” diye konuştu.

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Davayı karara bağlayan mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davanın reddine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Şebnem Schaefer, “Henüz kesinleşmiş bir karar yok. Davayı temyiz edeceğiz. Adalete güveniyorum” dedi.

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